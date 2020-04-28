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Dünya Libyada darbeci Hafter milisleri sivilleri bombaladı 4 kişi hayatını kaybetti
AFRİKA

Libya'da darbeci Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 4 kişi hayatını kaybetti

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e bağlı milisler Trablus'un doğusunda sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Bombardımanlarda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.
Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus’un Arada, Souq Al Jum'aa bölgelerindeki ve Ain Zara kasabasındaki sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Libya'da Hafter milisleri sivilleri bombaladı.

Bombardımanlarda, aynı aileden 4 kişinin yaşamını kaybettiği belirtildi. Öte yandan, BM nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için, geçen hafta operasyon başlatmıştı.

Libya'da Hafter milisleri sivilleri bombaladı.

Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.

Libya'da Hafter milisleri sivilleri bombaladı.


UMH HAVA KUVVETLERİ, HAFTER’İN ÜSSÜNÜ VURDU

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusuna bağlı Libya Hava Kuvvetleri, Hafter’e bağlı silahlı güçlerin bulunduğu Al-Wattia üssüne 5 farklı hava saldırısı düzenledi. Hava saldırılarının bilançosu henüz açıklanmadı.

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