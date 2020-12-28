Libya'da Hafter'e sert uyarı: Kaçacak yer bulamazsın

Hulusi Akar, TSK komuta kademesiyle çıkarma yaptığı Libya’da temel sorunun darbeci Hafter grubu ve onu destekleyenler olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile resmi ziyarette bulunduğu Libya’da görevli Mehmetçik’le bir araya geldi. Akar, TSK komuta kademesiyle çıkarma yaptığı Libya’da temel sorunun darbeci Hafter grubu ve onu destekleyenler olduğunu söyledi. Bölgede siyasi sürecin başlamasının ardından zamanında ortada olmayan bazı ülkelerin kendilerince parsa kapmaya çalıştıklarını vurgulayan Akar, İrini Operasyonu’nu da eleştirdi: “Libya’nın meşru hükümeti ile herhangi bir koordinasyon ve işbirliğine gidilmeden, BM’nin açık ve net bir kararı olmadan bir harekat başlattılar. Bu taraflı, yanlı ve meşruiyeti tartışmalı harekatın kabul edilmesi mümkün değil.”

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Hafter

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ÇARŞIDAN RÜTBE TAKMAKLA MAREŞAL OLUNMAZ

Milli Mutabakat Hükümeti’nin siyasi çözümlere destek verdiğini belirten Akar, Türkiye ve TSK’yı tehdit eden Hafter’e de yanıbaşından meydan okudu: “Darbeci ve dış mihrakların piyonu, başkalarının oyuncağı Hafter, BM tarafından tanınan meşru Milli Mutabakat Hükümeti’nin daveti ve ikili anlaşmalar çerçevesinde bölgeye gelmiş olan, askeri eğitim, işbirliği, yardım, danışmanlık desteği sağlayan Türk askerini, TSK’yı hedef alan hezeyanlar içinde. Sıkıştığından, evinden dışarı çıkacak hali kalmadığından kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendi katliamlarını kapatmak için yaygara koparıyorlar. Bunlar beyhude. Çarşıdan üniforma ve rütbe alıp takmakla mareşal olunmaz. Bu bir tahsil, tecrübe, yürek, bilek meselesi.”

Hulusi Akar

HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN

Hafter’in Libya’da akan kardeş kanının sorumlusu olduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti: “Bu savaş suçlusu, cani katil Hafter ve destekçileri bilmeliler ki; Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde Hafter unsurları her yerde meşru hedef olacaktır. Bunu akıllarına soksunlar. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Herkes aklını başına toplasın. Burada bir ateşkes sağlanmış, bu ateşkes çerçevesinde siyasi görüşmeler yapılıyor. Bunun dışında yapılacak her türlü hareket yanlıştır. Libya’nın birliği, bütünlüğü ve Libya’nın Libyalılara ait olduğu esastır. Bunlar anlaşılmazsa, tarihi şan ve şerefle dolu kahraman, fedakar TSK’nın gücünü bugüne kadar anlamadılarsa, bir başka yol ve yöntemle de anlatmasını biliriz.”

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Olan Yunan halkına olacak

Hulusi Akar Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda da mesajlar verdi. Yunanistan’ın çözüm yerine provokatif, tahrikkar ve gerilimi tırmandıran tavrı alışkanlık haline getirdiğini belirten Akar, bu yanlışlarının aklıselim Yunan halkı tarafından da görülmeye başlandığını söyledi. Akar, silahlanan, savunma bütçesini 5 kat arttıran Yunanistan’a “Yunan halkının maaşını, ücretini kesmek pahasına çılgınca bir silahlanma modası başladı. İstediğiniz kadar gemi, uçak, denizaltı alın yetmez. Olan sevgili Yunan halkına olacak” mesajını gönderdi. Adada gerçek bir çözümün önemine de işaret eden Akar, “Bunun için Rumların şımarık ve inatçı tutumlarından vazgeçmeleri, Türk varlığını kabul etmeleri lazım” diye konuştu.

FOTOĞRAF 7 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile resmi ziyarette bulunduğu Libya’da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Libya Görev Grubu Komutanlığı'nı ziyaret eden Akar ve komutanlar, personel ile karavanadan akşam yemeği yedi. Yemeğin ardından personele hitap eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti. Akar'ın konuşmasının ardından TSK Komuta Kademesinin Libya ziyaretine eşlik eden sanatçılar Esat Kabaklı, Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan, Mehmetçiklere konser verdi. Keyifli anların yaşandığı konserde, ortaya renkli manzaralar çıktı. Libya'da Mehmetçik'e moral konseri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile resmi ziyarette bulunduğu Libya'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Akar'ın konuşmasının ardından TSK Komuta Kademesinin Libya ziyaretine eşlik eden sanatçılar Esat Kabaklı, Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan, Mehmetçiklere konser verdi. Keyifli anların yaşandığı konserde, ortaya renkli manzaralar çıktı. BiP'te paylaş

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Mehmetçik moral depoladı

Ziyarette Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, Mehmetçikle karavanadan yemek yedi, Libya’da görev yapan personelin yeni yıllarını kutladı. Türkiye’den gelen sanatçılarla moral depolayan Mehmetçik, Esat Kabaklı, Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan’ın türkülerine bir ağızdan eşlik etti.