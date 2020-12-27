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Libya çıkarması: Libya'da son durum ne?

Libya çıkarması

Türkiye; BAE ve Mısır’ın kullandığı darbeci Hafter’in Libya’daki ateşkesi bozma adımlarından sonra kritik bir adım attı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile birlikte Libya’ya giderek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü. Akar, bugün de Libya’daki birliklerimizi ziyaret ederek Türkiye’ye tehditler savuran Hafter’e mesaj verecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BAE ve Mısır’ın Libya’daki piyonu Hafter’in ateşkesi bozma girişimleri sonrası Türkiye’den dikkat çekici bir adım geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK komuta kademesi ile Libya’ya gitti. Akar Libya’daki birliklerimizi denetleyecek.
BAE ve Mısır’ın Libya’daki piyonu Hafter’in ateşkesi bozma girişimleri sonrası Türkiye’den dikkat çekici bir adım geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK komuta kademesi ile Libya’ya gitti. Akar Libya’daki birliklerimizi denetleyecek.

Libya’da son bir haftadır hareketli saatler yaşanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın askeri desteğini arkasına alan darbeci Hafter yönetimi, ateşkesi bozmak için elinden geleni yapıyor. Ülkedeki aşiretleri baskı altına almaya çalışan Hafter yönetimi, önceki gün küstahça Türkiye’yi tehdit etmeye kalktı. Son yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye, adeta Libya’ya çıkarma yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK komuta kademesi dün Libya’ya hareket etti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK komuta kademesi ile Libya’ya gitti. Akar Libya’daki birliklerimizi denetleyecek.

BİRLİKLERİ DENETLEYECEK

  • Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’ya hareket etti. Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile ayrı ayrı görüştü. Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.

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AKIBETİ AYNI OLACAK

Akar’ın ziyareti Hafter’in tehditleri sonrası yapılması dikkat çekti. Türkiye bu adımla darbeci Hafter’e gözdağı vermiş oldu. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye’nin desteğiyle birçok bölgeyi Hafter işgalinden kurtarmıştı. Güvenlik kaynakları Hafter’in olası saldırısı sonrası aynı akibeti yaşayacağını değerlendiriyor. Libya Başbakanı Fayiz es- Serrac, Hafter’in tüm saldırılarını püskürtmeye yetecek güçlerinin olduğunun altını çizmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, önce baş başa görüştü ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Akar daha sonra Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.

BAE VE MISIR’LA GÖRÜŞME ARTTI!

  • Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Hafter tarafının görüşme trafiği de arttığı ortaya çıkmıştı. Yeni Şafak, son olarak geçtiğimiz hafta Mısır Genel İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Bingazi’ye sürpriz bir ziyarette bulunduğunu yazmıştı. Kamil, ziyaret sırasında Halife Hafter ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kamil, “Mısır’ın Libya’daki durumun istikrarını destekleme, yeteneklerini ve kazanımlarını korumadaki rolü çerçevesinde, çeşitli askeri ve siyasi düzeylerde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, Libya halkına desteğini” ifade eden bir mesaj iletmişti.

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Türkiye; BAE ve Mısır’ın kullandığı darbeci Hafter’in Libya’daki ateşkesi bozma adımlarından sonra kritik bir adım attı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile birlikte Libya’ya giderek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü. Akar, bugün de Libya’daki birliklerimizi ziyaret ederek Türkiye’ye tehditler savuran Hafter’e mesaj verecek.

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