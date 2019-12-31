Libya’da yaşanan Mısır darbesi

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, ülkesini hedef alan darbe girişiminin başrolünde Mısır’ın olduğunu iddia etti. Katar merkezli Al Jazeera haber kanalına konuşan Halid el-Meşri, darbeci general Halife Hafter ve müttefiki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’in 2014 yılından bugüne Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklendiğini belirtti. El-Meşri, terör örgütü lideri Halife Hafter’in mevcut durumda kendisini destekleyen müttefikleri için bile geçmişe ait birşey durumuna dönüştüğünü ve Libya’nın geleceğinde Hafter’e yer olmadığını savundu.

Libya Cumhurbaşkanlığı Konseyi’nin, BAE destekli ayaklanmaya karşı Türkiye’ye başvurduğunu belirten El Meşri, ülkede darbe sürecini yöneten Hafter ve Salih’in Fransa ve İtalya gibi ülkelerden de yardım istediğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Konseyi’nin Türkiye’den Libyalılar için savaşmasını talep etmediklerine değinen El-Meşri, “Trablus’u, Misrata’yı Zaviye’hi, Sirte’yi biz savunuruz. Bizim Türkiye’den tek isteğimiz, sahaya denge getirmesi.” ifadelerini kullandı.

CEZAYİR VE TUNUS VURGUSU

Halid el-Meşri komşu ülkelerle Libya arasındaki ilişkilere dair de değerlendirmelerde bulundu. Cezayir ve Tunus ile bölgeye dair benzer bir tasavvura sahip olduklarını dile getiren Meşri, ittifaklar kurma peşinde olmadıklarını, amaçlarının bölge ülkeleriyle koordinasyonu sağlamak olduğunu belirtti.

SİSİ VE ZAYED TERÖRÜ

Mısır cunta lideri Abdülfettah el-Sisi ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Hafter üzerinden Libya’da kaos ve terör üretiyor. Sisi’nin geçtiğimiz haftalarda Sisi terör örgütünün Libya’nın başkenti Trablus’u hedef alan saldırısına destek amacıyla tank ve savaş uçağı gönderdiği iddia edilmişti. Muhammed bin Zayed’in de Hafter’in yanında savaşan Sudanlı paralı askerlerin lojistik ve finansmanını karşıladığı belgelendi. BAE’ye ait Çin yapımı SİHA’ların da Libya’da sivil hedeflere yönelik saldırılar düzenlediği biliniyor.

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