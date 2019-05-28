Libya'daki çatışmaların bilançosu: 562 ölü 3 bin yaralı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye bu yıl gelen 41 bin 192 Afgan göçmenden 20 bin 558'i geri gönderildiğini açıkladı. Soylu ayrıca, Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişinin geri döndüğünü duyurdu.