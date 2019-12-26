Libya'daki darbeci Hafter güçleri Zaviye kentinindeki sivil halkı bombaladı: 2 ölü 8 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bugüne kadar hiçbir yere davetsiz misafir olmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'ta önemli açıklamalarda bulundu. Libya konusuna değinen Erdoğan, 'Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Herhangi bir davet olursa bunu değerlendiririz adımlarımızı buna göre atarız' açıklamasında bulundu.