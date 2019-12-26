Dünya Libyadan askeri davet açıklaması Türkiyeden askeri destek isteyeceğiz
AFRİKA

Libya'dan askeri davet açıklaması: Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti, "Trablus'ta savaş tırmanırsa Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Libya’ya asker göndermek konusunda “Davet olduğuna göre icabet ederiz” demesinin ardından, Trablus’taki hükümetten de bir açıklama geldi.

ASKERİ DAVET AÇIKLAMASI

  • Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Türkiye’nin de desteklediği Trablus hükümetinin İçişleri Bakanı Fathi Bashagha, "başkent Trablus üzerindeki savaşın tırmanması halinde Türkiye’den resmen askeri destek isteyeceklerini" söyledi.

Bashagha, "Eğer durum tırmanırsa, Trablus’u ve halkını savunma hakkımız var" dedi.

Bashagha’nın bu açıklamayı, Erdoğan’ın dün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği Tunus’tan yapması dikkat çekti.

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