Dünya Libyalılar yeni bir sayfa açmak ve kendi kaderlerini belirlemek istiyor
AFRİKA

Libyalılar yeni bir sayfa açmak ve kendi kaderlerini belirlemek istiyor

Libyalılar yeni bir sayfa açmak ve kendi kaderlerini belirlemek istiyor

BM Güvenlik Konseyini Libya'daki gelişmeler hakkında bilgilendiren BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Williams ülkedeki iç savaşa son vermek için düzenlenen Berlin Konferansı'nın üzerinden bir yıl geçtiğini ancak krizin hala devam ettiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, Libyalıların iç savaşa son vermek ve yeni bir sayfa açma konusunda istekli olduğunu ancak ülkeye dış müdahalenin bariz şekilde devam ettiğini söyledi.

  • Williams, "Savaşın taraflarına dış destek durmadı, dış müdahale bariz devam ediyor. Libyalılar yeni bir sayfa açmak ve kendi kaderlerini belirlemek istiyor." ifadesini kullandı.

Libyalıların çoğunluğun ülkeye dış müdahalenin son bulmasında BM'nin daha güçlü bir rol oynamasını istediğini de belirten Williams, yabancı paralı savaşçıların ateşkes anlaşması gereği ülkeden ayrılması için verilen 90 günlük sürenin 23 Ocak'ta dolduğunu söyledi.

ABD'den Rusya, Türkiye ve BAE'ye güçlerini Libya'dan derhal geri çekme çağrısı

15 üyeli BMGK'de diğer ülkeler de Libya'ya silah ambargosunun ve ateşkesin uygulanması ve yabancı paralı savaşçıların Libya'dan geri çekilmesi çağrısı yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Vekili Richard Mills ise "Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne Libya'nın egemenliğine saygı duyma ve tüm askeri müdahaleleri derhal durdurma çağrısı yapıyoruz. (2020) Ekim anlaşması gereği Türkiye ve Rusya'ya güçlerini ve Libya'ya konuşlandırılan ve finanse edilen yabancı paralı savaşçılarını derhal geri çekmeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Libya İçişleri Bakanı Başağa: Türkiye'nin desteğiyle büyük bir operasyona hazırlanıyoruz
DÜNYA
Libya İçişleri Bakanı Başağa: Türkiye'nin desteğiyle büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Abone Ol Google News
Telegramdan önemli çözüm

Telegram'dan önemli çözüm

​WhatsApp sohbetlerini Telegram'a aktarma özelliği geldi.
Hırsıza esnaf dayağı

Hırsıza esnaf dayağı

​Beyazıt'ta ayakkabı çaldı ortalık birbirine girdi.
Elazığlılar Cumhurbaşkanı Erdoğana devlet benim diyen şahsı şikayet etti

Nijerya açıklarında Türk denizcilere saldıran korsanlar gemi şirketini aradı.

TÜBİTAK'tan heyecanlandıran mesaj

TÜBİTAK'tan heyecanlandıran mesaj

"​Yerli aşı virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek olacak".

​TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde hitap ediyor.

FETÖ'nün mahrem imamı paket

FETÖ'nün mahrem imamı paket

​KKTC'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.