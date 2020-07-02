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Dünya Libyayı bölme planı Petrol gelirleri üç farklı bölgede üç farklı bankaya yatırılacak
ORTADOĞU

Libya'yı bölme planı: Petrol gelirleri üç farklı bölgede üç farklı bankaya yatırılacak

Libya’da darbeci Hafter hezimete uğrayınca bölünme senaryoları yeniden dolaşıma girdi. ABD, Fransa ve Mısır ülkeyi kalıcı şekilde bölmek için Birleşmiş Milletler’e baskı yapıyor. Üç ülke Libya petrol gelirlerinin de Trablus Merkez Bankası’na değil, üç bölgede üç ayrı bankaya yatırılmasını istiyor. Libya Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Mustafa Sanalla, görüşmelere ABD’nin önayak olduğunu söyledi.

Hatice Saka Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya’daki krizde ‘tarafsız’ görüntü vermeye çalışan ancak Türkiye destekli meşrû ordu, darbeci Hafter’i bozguna uğrattığında ‘ateşkes’ çağrısıyla ortaya çıkan ABD, ülkede kalıcı bölünmeye yol açacak bir dizi adım için atağa geçti. CIA devşirmesi Hafter’in en güçlü destekçileri Fransa ve Mısır’la birlikte Birleşmiş Milletler nezdinde girişimlerde bulunan Washington, ülkedeki petrol kaynaklarından elde edilen geliri 3’e bölme planı yapıyor. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Amerikalılar, petrol gelirlerinin başkent Trablus’taki Libya Merkez Bankası’na değil, farklı bölgeleri temsil edecek 3 ayrı bankaya gönderilmesini istiyor. BM hâlihazırda petrol ihracı için tek yetkili otorite olarak meşrû Trablus hükümetini tanıyor; ABD ise bunu değiştirme uğraşında. Plan kabul edilirse farklı bankalara yatırılacak petrol parası ‘savaş için harcanamayacak’. Fakat bu maddeyi kimin ne şekilde denetleyeceği meçhûl. ABD, Mısır ve Fransa’nın, gelirleri bölme tasarısını Libya doğusundaki aşiretlere danıştığı iddia ediliyor. Bu aşiretlerden bazıları geçtiğimiz günlerde Libya sınırının Mısır tarafındaki askeri geçit töreni sırasında darbeci Sisi’nin yanında boy göstermiş ve Sisi’yi Libya’yı ‘kurtarmak’ için operasyona davet etmişti.

Bölge haritası

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YETKİLİ KURUM DOĞRULADI

BM’nin tanıdığı meşrû bir yönetimin varlığına rağmen ülke kaynaklarını 3’e bölerek Libya’daki bölünmüşlüğü kalıcı hale getirecek adımlar dikkatle izleniyor. Trablus merkezli Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) Başkanı Mustafa Sanalla, ABD’nin önayak olduğu görüşmeleri doğruladı. Petrol gelirinden mahrum kalan Libya halkının zor durumda olduğunu kaydeden Sanalla, ablukanın kaldırılması halinde Libya altyapısını ve ekonomisini kurtarmak için gerekli maddi olanağa kavuşacaklarını söyledi. Rusların petrol sahasına yönelik işgal adımını kınayan Sanalla, “Libya’nın petrolü Libya halkı içindir ve yabancı ülkelerin petrol üretiminin yeniden başlamasını önleme girişimlerini tamamen reddediyorum. Libya’da Rus ve diğer yabancı paralı askerlere ihtiyacımız yok” dedi.

Libya'da bulunan toplu mezarlar havadan görüntülendi
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Libya'da bulunan toplu mezarlar havadan görüntülendi
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune vilayetinde ortaya çıkarılan toplu mezardaki kazı çalışmaları havadan görüntülendi. Toplu mezarlar için uluslararası soruşturma bekleniyor. BM'nin açıkladığı rakamlara göre, Libya ordusunun 5 Haziran'da Hafter milislerinden kurtardığı Terhune ve çevresinde, 11 Haziran'da 8, 12 Haziran'da ise 3 toplu mezar tespit edildi.


ZARAR 7 MİLYAR DOLAR

  • Meşrû Libya ordusu, Sirte ve Cufra’nın alınması amacıyla Zafer Yolları harekâtına devam edecekken geçtiğimiz hafta Wagner şirketi mensubu Rus paralı askerleri Trablus güneyindeki Şerara petrol sahasını işgal etmişti. Bu nedenle Trablus hükümeti, ülkedeki toplam üretimin 3’te 1’i kadar petrolün çıktığı bölgeyi işletemiyor. Libya Ulusal Petrol Şirketinin işgaller nedeniyle 4 aylık zararı 7 milyar doları aştı. Darbeci Hafter ise ülkenin temsilcisi görülmediği için resmi yollardan petrol geliri elde edemiyor. Libya doğusunda Hafter’in Rusya-BAE desteğiyle işgal ettiği kuyulardan çıkarılan petrol, uzun bir süredir Fransız tanker gemilerince gayriresmi olarak taşınıyor.

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