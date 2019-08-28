Linkedln'de casus avı

Çin'in yurtdışından casus bulmak için iş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını sağlayan profesyonel sosyal paylaşım plaltformu Linkedln'i kullandığı ortaya çıktı. Batılı istihbarat kaynaklarına göre Çin Linkedln aracılığıyla binlerce yabancı vatandaş ve eski hükümet yetkilileri ile iletişim kuruyor.

Ulusal karşı casusluk ve Güvenlik Merkezi yöneticisi William R. Evaniba, Çinli istihbarat servislerinin casus arama faliyetini büyük ölçüde sürdürdüğünü söylüyor.

Linkedln iş dünyasının en popüler uygulaması.

Eski Danimarka Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olan Jonas Parello-Plesner Çin'in Linkedln üzerinden kendisiyle iletişime geçtiğini ve kendisine açıkça ajanlık teklifi yapıldığını ifade ediyor.

ABD'li istihbarat yetkilileri 645 milyon üyeye sahip Linkedln'in casus aramak için aslında ideal bir platform olduğunu söylüyor.

Linkedln'nin 645 milyon üyesi bulunuyor.

Linkedln ayrıca Çin'de engellenmeyen tek büyük ABD kaynaklı sosyal medya platformu. Sitenin ülkede engellenmemesinin sebeplerinden biri de sitenin ABD'nin dayattığı bazı sansürlemeleri kabul etmesi.