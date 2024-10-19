Lübnan’da 13 hastane hizmet dışı

İsrail’in işgale giriştiği ve gece gündüz demeden bomba yağdırdığı Lübnan’da sağlık hizmetleri sekteye uğrarken, hastaneleri hedef alan işgalci gücün amacı Gazze’de gibi sağlık sistemini felç etmek. Ülkede 13 hastane tamamen ya da kısmet hizmet dışı kalırken 130'dan fazla ambulans hasar gördü. Bugüne kadar sağlık görevlileri ve sağlık sektörü çalışanlarının içinde bulunduğu 150’den fazla kişi öldü. 207 birincil basamak sağlık merkezi ve 100 dispanseri hizmet veremeyecek duruma geldi. 130’dan fazla ambulans hasar gördü. Lübnan makamları hastanelerde çalışan sağlık personelini ise tahliye ederek daha güvenli olan hastanelere gönderiyor.

Yerinden edilenlerin yaşadığı sığınaklardaki aşırı kalabalığın yanı sıra hastanelerin kapanması nedeniyle sulu ishal, hepatit A ve aşıyla önlenebilecek çeşitli hastalıklarda artış görüldü. 671 kişide şiddetli sulu ishal, 24 kişide ise kolera tespit edildi. Vakaların yalnız Sağlık Bakanlığına ulaşan vakalar olduğu ve sayının çok daha fazla olabileceği belirtiliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, böbrek ve kanser hastası bin 25 kişiyi hizmet verebilen hastanelere yönlendirdi. Hizmet verebilen diyaliz merkezleri sevk edilen hastalara hizmet verebilmek için üç vardiya halinde, aralıksız çalışıyor. Lübnan’a 27 Eylül’den bu yana aralarında Türkiye’nin de olduğu farklı ülkelerden 32’den fazla uçak ve bir gemi yardım ulaştırıldı. Uçak ve gemilerle toplam 13 bin tondan fazla erzak gönderildi. Yardımların büyük kısmını tıbbi malzemeler oluşturuyor. Kronik tedavi için kullanılan ilaçların yanı sıra cerrahi operasyonlarda kullanılan malzemeler, kanser ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklarla yönelik ilaçlar ağırlıkta.