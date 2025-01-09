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Lübnan'da cumhurbaşkanı seçimi bugün

Lübnan'da cumhurbaşkanı seçimi bugün

04:009/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Joseph Avn, Mişel Avn.
Joseph Avn, Mişel Avn.

Lübnan Temsilciler Meclisi, cumhurbaşkanı seçmek için bugün toplanıyor.

Sky News'in verdiği bilgiye göre, taraflar Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ın göreve aday gösterilmesi konusunda uzlaşı sağladı. Eski Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın görev süresi Kasım 2022'de bitmişti. Daha sonra yeni Cumhurbaşkanı seçmek için yapılan 12 oylamada, siyasi tarafların uzlaşmaz tavrı nedeniyle sonuç alınamamıştı. Lübnan anayasasına göre Cumhurbaşkanı'nın Hristiyan olması gerekiyor. Hizbullah ve müttefikleri ile Hristiyan partiler arasında herhangi bir isim üzerinde uzlaşı sağlanamadığı için cumhurbaşkanı seçilemiyordu. bitmişti.



#Politika
#Lübnan
#Seçim

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