Lübnan'da cumhurbaşkanı seçimi bugün

Sky News'in verdiği bilgiye göre, taraflar Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ın göreve aday gösterilmesi konusunda uzlaşı sağladı. Eski Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın görev süresi Kasım 2022'de bitmişti. Daha sonra yeni Cumhurbaşkanı seçmek için yapılan 12 oylamada, siyasi tarafların uzlaşmaz tavrı nedeniyle sonuç alınamamıştı. Lübnan anayasasına göre Cumhurbaşkanı'nın Hristiyan olması gerekiyor. Hizbullah ve müttefikleri ile Hristiyan partiler arasında herhangi bir isim üzerinde uzlaşı sağlanamadığı için cumhurbaşkanı seçilemiyordu. bitmişti.