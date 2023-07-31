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Dünya

Lübnan'da mülteci kampındaki çatışmalar sonrası Filistin'den dikkat çeken açıklama: Tüm kırmızı çizgiler aşıldı

Filistin yönetimi, Lübnan'da bulunan Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda yaşanan silahlı çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Filistin Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalar sırasında Fetih hareketine bağlı Filistin ulusal güvenlik güçlerine düzenlenen suikastla "tüm kırmızı çizgilerin aşıldığı ve Lübnan'ın güvenliğiyle oynandığı" belirtildi.

00:42 . 31/07/2023 Pazartesi
AA
Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda yaşanan çatışmalar sonucu altı kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda yaşanan çatışmalar sonucu altı kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Filistin yönetimi, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde yer alan Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda Fetih Hareketi sorumlularına düzenlenen suikastla "tüm kırmızı çizgilerin aşıldığını ve Lübnan'ın güvenliğiyle oynandığını" belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığı, kampta yaşanan çatışmalar sırasında Fetih hareketine bağlı Filistin ulusal güvenlik güçlerine düzenlenen suikastla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Ulusal güvenlik güçleri, Ayn el-Helva kampındaki halkımızın güvenliğini koruma görevlerini eda ettikleri sırada hain bir suikasta kurban gitmiştir. Yaşananlar menfur bir katliamdır. Suikastla tüm kırmızı çizgiler aşılmış ve hem Lübnan'ın hem de kampın güvenliğiyle oynanmıştır. Bu katliamı işleyenler cezasız kalmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Filistin yönetiminden Lübnan hükümetine destek

Lübnan hükümetinin, kanun ve nizamı tesis etmek için atacağı adımların desteklendiğine vurgu yapılan açıklamada, Filistin yönetiminin, önceki yıllarda olduğu gibi Lübnan'ın egemenliği ile kamplardaki Filistinlilerin güvenliğini korumaya devam edeceği aktarıldı.

Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda 29 Temmuz'da başlayan ve hafif ve ağır silahların yanı sıra havan toplarının da kullanıldığı çatışmalarda 6 kişi ölmüş, 2'si çocuk 30 kişi yaralanmıştı.

Çatışmalar sırasında, Fetih Hareketi sorumlularından Ebu Şeref el-Armuşi ile 3 koruması, pusu kurularak öldürülmüştü.



#Filistin
#Lübnan
#Silahlı Çatışma
9 dakika önce
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