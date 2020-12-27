Dünya Lübnanda Suriyeli mültecilerin çadır kampı ateşe verildi Bölge halkı evini açtı
ORTADOĞU

Lübnan'da Suriyeli mültecilerin çadır kampı ateşe verildi: Bölge halkı evini açtı

Lübnan'ın Trabluşşam kentinde bir grup Suriyeli mülteci ile Lübnanlılar arasında tartışma yaşandı. Silahlı kavgadan bir süre sonra ise bölgedeki Suriyeli mültecilere ait kamplardan biri Lübnanlı bir grup tarafından kundaklandı. Ateşin kısa sürede tüm kampa yayıldığı ve çadır kampta yaşayan çok sayıdaki Suriyeli mültecilerden bazıları Trablusşam'a kaçtı. Sokakta kalan Suriyeliler için ise bölge halkından bazılarının evlerini açtığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Suriyeli mültecilerin kaldığı çadır kamp, alev alev yandı.
Suriyeli mültecilerin kaldığı çadır kamp, alev alev yandı.

Lübnan'ın kuzeyinde yaşanan tartışmanın ardından Suriyeli mültecilere ait çadır kampı ateşe verildi.

Lübnan yerel basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzey kesiminde yer alan Trablusşam kentine bağlı Minye bölgesinde akşam saatlerinde bir grup Suriyeli mülteci ile Lübnanlılar arasında tartışma yaşandı. Söz konusu tartışmanın büyümesi ve daha sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu en az 3 kişi yaralandı.

Silahlı kavgadan bir süre sonra ise bölgedeki Suriyeli mültecilere ait kamplardan biri Lübnanlı bir grup tarafından kundaklandı. Ateşin kısa sürede tüm kampa yayıldığı ve çadır kampta yaşayan çok sayıdaki Suriyeli mültecilerden bazılarının Trablusşam'a kaçtığı, bazıların ise çevredeki tarlalara kaçtığı ifade edildi.

Ateşe verilen kampta bazı mutfak tüplerinin patladığı ve yaralıların olduğu söyleniyor. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye araçları ateşi söndürmeye başlarken, emniyet ve askeri birlikler ise bölgeyi çembere aldı.

Halk mültecilere evini açtı

Suriyeli mültecilerin kaldığı çadır kampın alev alev yandığına dair görüntüler sosyal medyaya düştükten sonra bölge halkından bazıları, sokakta kalan Suriyeliler için evlerini açtığını duyurdu.

Ülkenin kuzeyinde yaşananlarla ilgili Lübnan resmi makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.

Ülkenin resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti.

Abone Ol Google News
Maltepede feci kaza

Maltepe'de feci kaza

​Yağış nedeniyle boş yolda kontrolden çıktı yola devrildi.
MSB acı haberi duyurdu

MSB acı haberi duyurdu

​Hakkari'de çığ altında kalan bir asker şehit oldu.
Elazığdaşiddetli deprem

Elazığ'da
şiddetli deprem

​5.3 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi.
Pompalı vahşet

Pompalı vahşet

​Adana'da kanlı tartışma: Eşinin gözü önünde öldürdüler.
Kadrosunda bir Türk

Kadrosunda bir Türk

Antoine Griezmann'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Kılıçlı saldırı

Kılıçlı saldırı

​Taksi durağında dehşet, polisler bile gözlerine inanamadı.

Türkiye'ye<br>akıllı yatırım

Türkiye'ye
akıllı yatırım

​Oppo üretime şubatta başlıyor.
İttifakta kriz <br>çıkaran imar rantı

İttifakta kriz
çıkaran imar rantı

Dosyanın detaylarına Yeni Şafak ulaştı.
CHP'nin bünyesi kokuşmuş

CHP'nin bünyesi kokuşmuş

​Bu zihniyetin ipliğini pazara çıkaracağız.
Atina Ege’yi kapattı

Atina Ege’yi kapattı

Ege boydan boya, Doğu Akdeniz'de de çok geniş bir saha kapatıldı.

Akar ve komutanlar Libya'da

Akar ve komutanlar Libya'da

​Hafter'in ateşkesi bozma girişimi sonrası Türkiye'den hamle.
El Ahbar gazetesi hacklendi

El Ahbar gazetesi hacklendi

Lübnan merkezli​ gazete, BAE'nin planını ifşa etmişti.
Salgının yükü artıyor

Salgının yükü artıyor

Tedavi görenler dünya genelinde 22 milyonu geçti.

Polise "Turistim" dedi

Polise "Turistim" dedi

Afgan uyruklu işçi olduğu ortaya çıkınca ceza kesildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.