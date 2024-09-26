EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Lübnan’ı işgal hazırlığı

Lübnan’ı işgal hazırlığı

04:0026/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İsrail dün de Lübnan’da 100’den fazla hedefi bombaladı.İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "Lübnan'a kara saldırısı manevrasına" hazırlandıklarını söyledi. Hizbullah ise Mossad’ın Tel Aviv yakınlarındaki merkezini balistik füzeyle hedef aldı. İsrail hava savunma sistemi füzeyi varmadan düşürdü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'a kara saldırısında bulunmaya hazırlandıklarını duyurdu. İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, 7. Zırhlı Tugay birliklerinin Lübnan’a kara saldırısını simüle eden bir tatbikat esnasında açıklamalarda bulundu. Halevi, hedeflerinin İsrail’in kuzeyinde yaşayanların evlerine geri dönmesi olduğunu ve bunun için Lübnan’a "kara saldırısı manevrasına hazırlandıklarını" belirtti. Lübnan’daki Hizbullah’ın saldırı menzilini genişlettiğini öne süren Halevi, Hizbullah’ın "bugün ilerleyen saatlerde çok güçlü bir karşılık göreceğini" ifade etti. Halevi, İsrail ordusunun Lübnan'a girme olasılığına karşı bölgeyi hazırlamak ve Hizbullah'a "darbe vurmaya devam etmek için" hava saldırılarının devam ettiğini söyledi. İsrail ordusu dün gün içinde de Lübnan'a olası kara saldırısı öncesi yedek askerlerden oluşan 2 tugayı ülkenin kuzeyine konuşlandırma kararı aldığını duyurdu. İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon ise önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada Lübnan'a yönelik "kara istilası" düzenlemeyi planlamadıklarını, diplomatik çözümü tercih ettiklerini söylemişti.




#israil
#lübnan
#işgal
#Orta Doğu

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen ataması mülakat sonuçları Danıştay kararı açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu için Bakan Tekin’den açıklama geldi