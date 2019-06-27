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Dünya Macron kışkırtıyor
AVRUPA

Macron kışkırtıyor

Türkiye’nin D. Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını durdurmasını isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Yunanistan Başbakanı Çipras’a “Türkiye’ye karşı size savaş gemisi göndereyim” teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Çipras da iddiayı doğruladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron

Türkiye’ye küstahça “Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını durdur” çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’a “Türkiye’yi karşı size savaş gemisi göndereyim” teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

Yunan Star televizyonuna konuşan Çipras, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen AB zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile arasında geçen görüşmeyi anlattı.

Çipras, “Türkiye’ye karşı Macron Doğu Akdeniz’e fırkateyn göndermeyi teklif etti. Şunu da açıkça söyleyeyim. Benim asla böyle bir talebim olmadı. Bunu istemedik çünkü tansiyonun çatışma boyutuna çıkmasını beklemiyorum. Zaten Yunan Ordusu Avrupa’daki en güçlü ordulardan birisi bu nedenle böyle bir senaryoyla karşılaşacağımızı düşünmüyorum” dedi.

Ayrıca Erdoğan’a mesaj gönderen Çipras, “Bildiğimiz şu ki, Yunanistan hiç olmadığı kadar güçlü. Daha önceden hiç kurulmamış güçlü ittifaklar kurduk. Eğer egemenlik haklarımızı ihlal eden olursa acı verici sonuçlara katlanması gerektiğini bilmelidir” diye konuştu.

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