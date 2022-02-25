​Macron: Putin iki yüzlü davrandı

Spor

Fenerbahçe Şubat ayında bütün hedeflerini kaybetti

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler ilk maçta 3-2 kaybettiği Çekya ekibine bu kez deplasmanda 3-2 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.