Dünya Macron Putin iki yüzlü davrandı
AVRUPA

Macron: Putin iki yüzlü davrandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vladimir Putin'in Minsk Anlaşması'nın ayrıntılarını tartıştıkları görüşmelerde iki yüzlü davrandığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Macron: Putin iki yüzlü davrandı
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Emmanuel Macron, Vladimir Putin'in Minsk Anlaşması'nın ayrıntılarını tartıştıkları görüşmelerde iki yüzlü davrandığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlanırken, Minsk Anlaşması'nın ayrıntılarını tartıştıkları telefon görüşmelerinde iki yüzlü davrandığını söyledi.

Macron'un açıklamalarından satır başları:

  • - Putin bizi imparatorluk çağlarına ve çatışmalara geri götürmek istiyor.
  • -Ukrayna'ya 300 milyon euroluk askeri ekipman desteği sağlayacağız.
  • - Avrupa yaptırımları sadece Rusya'yı değil, onun suç ortağı Belarus rejimini de kapsayacak.

PUTIN'LE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini konuştu.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Ukrayna'ya gerçekleştirdikleri askeri operasyon konusunda Macron’a bilgi verdi.

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