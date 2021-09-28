Dünya Macron Yunanistan Osmanlıya karşı mücadele ederek Avrupanın kalbinde yer aldı
AVRUPA

Macron: Yunanistan Osmanlı'ya karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer aldı

Paris'te Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan'ın, Osmanlı İmparatorluğuna karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer aldığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Macron: Yunanistan Osmanlıya karşı mücadele ederek Avrupanın kalbinde yer aldı
Kiryakos Miçotakis - Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Louvre Müzesindeki "Paris-Atina: Modern Yunanistan'ın doğuşu" adlı sergiyi ziyaret etti.

Burada konuşma yapan Macron, Yunanistan'ın "devlet-ulus" olmadan önce bir medeniyet olduğunu, bu nedenle Fransa'nın bu ülkeyi desteklediğini belirterek, "Yunanistan bizi biz yapan medeniyetin beşiğidir." ifadesini kullandı.

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  • Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğuna karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer alan ülke haline geldiğini öne süren Macron, bunun Avrupa'nın tarihinde ilk olduğunu ve Avrupa için çok şey ifade ettiğini dile getirdi.

Öte yandan Fransız basınındaki haberlerde, Miçotakis'in Paris'e ziyaretinde Fransa ile Yunanistan'ın arasında savunma alanında birkaç milyon avroluk yeni bir anlaşma sağlanabileceği belirtildi.

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