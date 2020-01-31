Dünya Macronun kirli hesabı
AVRUPA

Macron’un kirli hesabı

Fransa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz’de kaosu derinleştirerek, bölge ülkelerine daha fazla silah satmayı hedefliyor. Macron’un Türkiye karşıtı çıkışlarının da bu stratejiyle ilgili olduğu düşünülüyor. Macron, bölge ülkeleri arasındaki çatışmaları kullanarak, 2018 yılında Suudi Arabistan, BAE ve Mısır dahil olmak üzere Ortadoğu’ya 5,5 milyar Euro’luk rekor seviyede silah sattı. Bu silahlar Yemen ve Libya’daki katliamlarda kullanılıyor.

Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Fransa Cumhurbaşkanı Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz ve Libya'da Türkiye'yi hedef alan küstah açıklamalarının arkasında kirli hesap çıktı. Macron'un Türkiye'ye karşı, Körfez ülkelerini ve Yunanistan'ı destekleyerek, bölgedeki kaosu derinleştirmeyi ve Fransız silah endüstrisi için pazar payını genişletmeyi hedeflediği görülüyor. Fransa'nın özellikle son yıllarda Ortadoğu'da Körfez bölgesi ülkelerine yüklü miktarda silah satışı yaptığı ve bu satışlardan önemli miktarda gelir elde ettiği açıklanan resmi verilerle de ortaya kondu. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, 2018 yılında ülkesinin silah satışının 2017 yılına göre yüzde 30 oranında artarak 9,1 milyar Euro seviyesine yükseldiğini açıkladı. Bu rakamın Fransa'nın son 20 yılda elde ettiği en yüksek meblağlardan biri olduğuna da işaret edilmekte. Fransa'nın artan silah ticaretinde Ortadoğu'daki yüzde 50'lilik artış da dikkatlerden kaçmıyor. Paris'in 2018'de Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine sattığı silah meblağı 5,5 milyar Euro olarak hesaplanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır cunta lideri Sisi ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile birlikte Libya’da sivillere yönelik katliamlardan sorumlu tutuluyor

KÖRFEZ’DE KARLI TİCARET

  • Fransa'nın Ortadoğu'daki silah satışında, Yemen ve Libya'da "kirli savaş" yürüten Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır önde gelen pazarlardan. Paris'in son dönemde özellikle Körfez ülkelerine yoğun miktarda zırhlı araç, gemi ve mühimmat sattığı belirtiliyor. Örneğin, 2018 yılında sadece Suudi Arabistan'a silah satışı 1 milyar dolarla yüzde 50 oranında artmış durumda.

BAE İLE KATLİAMDA ORTAK

Macron yönetimi, silah satışları üzerinden Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Akdeniz'de kirli bir jeopolitik ortaklığın parçası olmayı da hedeflemekte. Uluslararası hukuka ve insan hakları örgütlerinin uyarılarına rağmen BAE üzerinden Yemen'deki savaşı ve Libya'da Hafter terör örgütüne silah satan Paris, bu bölgelerde yaşanan sivil katliamlarından da sorumlu tutuluyor. Abu Dabi, Riyad ve Mısır'daki Türkiye karşıtlığını körükleyen Macron yönetimi, bu yolla savunma endüstrisi için karlı bir pazar da elde etmiş durumda.

YUNANİSTAN'I DA KASAYA EKLEDİ

  • Macron yönetimi son olarak Ege ve Doğu Akdeniz meselelerine de müdahil olduğu ve bu yolla Yunanistan'a silah satma olanağı elde ettiği görülüyor. Fransa yönetiminin, 2018 yılında Atina'ya FREMM tipi iki fırkateyni silahlarıyla birlikte Yunanistan’a yıllık 100 milyon euro bedelle 10 yıllığına kiraladığı ortaya çıkmıştı. 2019'da ise Yunanistan'ın, Fransız Naval Group’tan Belharra sınıfı fırkateynler satın alacağına yönelik haberlde medyada yer aldı.

HAFTER'DE ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

Hatırlanacağı üzere Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin Hafter terör örgütünün elinden aldığı Giryan kentinde Fransız ordusuna ait Javelin tipi tanksavar füzeleri ele geçirilmişti. Fransa Hafter’in üslerinden birinde ele geçirilen tanksavar füzelerinin kendilerine ait olduğunu kabul etmiş ancak silahlara ilişkin makul bir açıklama yapamamıştı. Tanksavar füzelerinin BAE üzerinden Hafter'e verildiği öne sürülmüştü. Ele geçirilen silahlar Fransa'nın Libya'daki kaosta üstlendiği rolü gözönüne sermişti.

DOĞU AKDENİZ’DE PROVOKATİF ADIM

Fotoğraf: Arşiv
  • Öte yandan Emmanuel Macron yönetimi Doğu Akdeniz’de provokatif girişimlerine bir yenisini daha ekleme hazırlığında. Bu hafta içi Girit adası açıklarına Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle gönderen Paris yönetimi, Yunanistan’a destek amacıyla Doğu Akdeniz’e fırkateynler göndereceğini de açıkladı. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin meşru çıkarlarını hedef alan Yunanistan’ı desteklemek için bölgeye savaş gemileri göndermeye karar veren Fransa’nın provokatif hamlesi Atina’da memnuniyetle karşılandı. Emmanuel Macron ile Paris’te yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, “Yunanistan ve Fransa yeni bir stratejik savunma çerçevesi arıyor” sözleri de bölgede oynanan Türkiye karşıtı kirli oyunu gözler önüne serdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransız askerlerini Mali'de 33 teröristi öldürüldüğünü açıkladı
DÜNYA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransız askerlerini Mali'de 33 teröristi öldürüldüğünü açıkladı
DSÖ acil durum ilan etti

DSÖ acil durum ilan etti

​Virüs şu ana kadar en az 16 ülkede görüldü.
Ne anlaşması? Bu işgaldir

Ne anlaşması? Bu işgaldir

Erdoğan, Anadolu Medya Ödülleri'nde konuşuyor.
TVNET Yılın En İyi Belgesel Kanalı seçildi

TVNET Yılın En İyi
Belgesel Kanalı seçildi

​Ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti.
Erdoğan'ın yanındayız

Erdoğan'ın yanındayız

​ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den dikkat çeken açıklama.
MGK'dan <br>Kudüs vurgusu

MGK'dan
Kudüs vurgusu

Toplantının bildirisi yayımlandı.
Bu namertlik skandal ötesidir

Bu namertlik skandal ötesidir

Bahçeli'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki.

8 farklı soruşturma başlatıldı

8 farklı soruşturma başlatıldı

Yıkılan binalarla ilgili Başsavcılık harekete geçti.
Yoğun kar geliyor

Yoğun kar geliyor

Meteorolojiden 22 ile kar yağışı uyarısı yapıldı.
Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem

​Marmaris açıkları beşik gibi sallanıyor.
Seferler azaltılacak

Seferler azaltılacak

​Türk Hava Yolları'ndan koronavirüs önlemi.
Rusya<br>Çin sınırını kapattı

Rusya
Çin sınırını kapattı

​Vizeler askıya alındı, seferler ise iptal edildi.
O elleri nasıl kırdığımızı iyi bilirler!

O elleri nasıl kırdığımızı iyi bilirler!

Çavuşoğlu'ndan Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert tepki.
Bunlar daha<br>iyi günlerimiz

Bunlar daha
iyi günlerimiz

​Çin'de yaşayan Akçay koronavirüs dehşetini anlattı.
Taşınma başladı

Taşınma başladı

Para politikaları İstanbul'dan yönetilecek.
İznimiz yok

İznimiz yok

​Yeni Malatyaspor'dan, Trabzonspor'a tepki.
'Koca Yusuf'<br> yola çıkıyor

'Koca Yusuf'
yola çıkıyor

Çin'deki 34 Türk'ü vatandaşını tahliye edecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.