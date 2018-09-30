Dünya Makedonya sandık başında Tarihi intihar
AVRUPA

Makedonya'da 'isim' referandumu: 1 milyon seçmen sandık başında! Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorunu nedir?

Makedonya sandık başında: Tarihi intihar

Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin referandumda oy kullanma işlemi başladı. Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor. Makedonya, 1991'den bu yana devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor. Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov, halkına 'Sandığa gitmeyin, bu referandum tarihi intihardır' demişti.

Haber Merkezi AA
Makedonya'nın isim sorununu çözmeye yönelik referandumda oy kullanan bir Makedonya vatandaşı.
Makedonya'nın isim sorununu çözmeye yönelik referandumda oy kullanan bir Makedonya vatandaşı.

Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin referandumda oy kullanma işlemi başladı.

Oy kullanma hakkı bulunan 1 milyon 806 bin 336 kayıtlı seçmen, yerel saatle 07.00-19.00 arasında kayıtlı oldukları sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Referandumun geçerli sayılabilmesi için kayıtlı seçmen sayısının yarısından bir fazlasının, yani en az 903 bin 169 seçmenin oy kullanması gerekiyor.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin bu referandumda halka "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltiliyor.

Reuters
Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin referandumda oy kullanma işlemi başladı. Oy kullanma hakkı bulunan 1 milyon 806 bin 336 kayıtlı seçmen, yerel saatle 07.00-19.00 arasında kayıtlı oldukları sandıklarda oylarını kullanabilecek.

12 binden fazla gözlemci referandumu izliyor

Bu arada, "tarihi" olarak nitelendirilen referandumu, 11 bin 907 yerli ve 493 yabancı gözlemci izliyor.

Referandumun ardından, iki ülke arasındaki anlaşmada yer alan anayasal değişikliklerin onaylanması için Makedonya meclisindeki milletvekillerin en az üçte ikisinin (120 milletvekilinden 81'inin) bunu desteklemesi gerekiyor.

Makedonya'da bu süreçlerin tamamlanmasının ardından aynı anlaşmanın Yunanistan meclisinde de onaylanması gerekiyor.

Makedonya ve Yunanistan'ın anlaşmada yer alan yükümlülüklerini tamamen yerine getirmelerinin ardından Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.

Reuters
Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin referandumda oy kullanma işlemi başladı. Oy kullanma hakkı bulunan 1 milyon 806 bin 336 kayıtlı seçmen, yerel saatle 07.00-19.00 arasında kayıtlı oldukları sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

İsim sorunu yüzünden Avrupa Birliği ve NATO'ya üye olamıyor

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

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  • Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak Makedonya, güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

AA
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zaev 12 Haziran'da ülkelerinde düzenledikleri basın toplantılarında görüşmeler neticesinde 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' adı üzerinde anlaştıklarını açıklamış, iki ülke hükümet temsilcilerin katılımıyla 17 Haziran'da imzalar atılmıştı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev 12 Haziran'da ülkelerinde düzenledikleri basın toplantılarında, görüşmeler neticesinde "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı üzerinde anlaştıklarını açıklamış, iki ülke hükümet temsilcilerinin katılımıyla 17 Haziran'da anlaşma imzalanmıştı.

Makedonya Cumhurbaşkanı: Tarihi intihar

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 73’üncü oturumunda 30 Eylül'de ülkenin ismiyle ilgili referandumun boykot edilmesi çağrısını yinelemişti.

Ivanov, vatandaşlarının, referandum için sandığa gitmemesini istedi. Ivanov, ülkesinin isminin değiştirilmesini, “tarihi intihar” olarak niteledi.

Reuters
Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, 30 Eylül'de ülkenin ismiyle ilgili referandumun boykot edilmesi çağrısını yineledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun New York'taki 73’üncü oturumuna hitap eden Ivanov, bu kez burada yaptığı konuşmada vatandaşlarının, referandum için sandığa gitmemesini istedi.

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