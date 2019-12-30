Dünya Malezya hükümeti, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini araştıracak
ASYA

Malezya hükümeti, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini araştıracak

Malezya hükümeti, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik uygulanan etnik ayrımcılık ve insan hakları ihlallerinin araştırılacağını açıkladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah "Biz orada yaşananlara dair iddia edilen her şeyin doğruluğundan emin olmak istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, söz konusu bölgede Uygur Türklerine yönelik zulüm ve tutuklamalar yapıldığı iddialarını araştırmak üzere hükümetin, Uluslararası İslami Düşünce ve Medeniyet Enstitüsünü (ISTAC) görevlendirdiğini bildirdi.

Emin olmak istiyoruz

Uygur Türkleri konusunda Malezya'nın itidalli bir yaklaşım benimseyeceğinin altını çizen Bakan Seyfeddin, "Malezya bu konuda ne Çin hükümetinden gelen raporları körü körüne onaylayacak ne de Çin'i açıkça eleştirecektir. Biz orada yaşananlara dair iddia edilen her şeyin doğruluğundan emin olmak istiyoruz." dedi.

İddiaları doğrulamamız gerekiyor

Seyfeddin, yaklaşık bir milyondan fazla Uygur Türkü'nün eğitim kamplarına alınarak kötü muamele gördüğü iddialarının önemli olduğunu belirterek, "Bu iddiaların hepsini doğrulamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Heyet gidebilir

  • ISTAC heyetinin bölgede yaşananlara yönelik iddiaları doğrulama ve rapor hazırlama görevi üstleneceğini belirten Seyfeddin, heyetin bölgeye gidip gitmeyeceğine ilişkin bilgi vermedi.

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