Malezya'daki 8 bin kaçak Pakistan'a döndü

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Malezya'da kaçak şekilde kalanların ülkeden yasal işlem uygulanmadan ayrılmalarını öngören kampanyanın son gününde, 300 Pakistanlının memleketine döndüğü belirtildi.

Özel uçakla Malezya'dan Pakistan'a getirilen 300 kişiyle 1 Ağustos-31 Aralık'ta ülkelerine dönen Pakistanlı sayısı 8 bine ulaştı.

Af kampanyası, Malezya'da vizesi dolmuş kişiler ile ülkeye kaçak yollardan girmiş kişilerin memleketlerine hiçbir yasal işleme tabi tutulmadan gönderilmesi için başlatılmıştı.

Yerel saatle bu gece yarısı sona erecek aftan faydalanmak isteyenlerin en geç 1 hafta sonrasına bilet almış olması ve 700 Malezya rigiti (Yaklaşık 1000 lira) ödeme yapması gerekiyor.

Bazı ülkeler ise maddi imkansızlıklar yaşayan vatandaşlarının Malezya'dan ayrılması için özel uçuşlar düzenlemişti.