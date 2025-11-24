Yeni Şafak
Malezya'dan dikkat çeken karar: 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklıyor

09:3224/11/2025, Pazartesi
DHA
Malezya'da gelecek yıldan itibaren 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesapları oluşturmasının yasaklanacağı belirtildi. Bu kapsamda tüm platformların kullanıcı hesapları oluşturulurken yaş doğrulaması yapmasının zorunlu kılınacağı belirtildi.

Malezya İletişim Bakanı Fahmi Fadzil, yeni doğrulama kurallarıyla birlikte çocukların çevrim içi güvenliğini güçlendirmeye yönelik hükümet çabalarının bir parçası olarak, 2026'dan itibaren 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesapları açmasının yasaklanacağını bildirdi.


Yaş doğrulaması yapılması zorunlu olacak


Yasağın, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek ‘Çevrim içi Güvenlik Yasası’ kapsamındaki korumalarla uyumlu olduğunu vurgulayan Bakan Fahmi, tüm platformların, kullanıcı hesapları oluşturulurken yaş doğrulaması yapmasının zorunlu kılınacağının ve bu doğrulamanın resmi kimlikler ya da pasaportlar üzerinden yapılması gerektiğini aktardı.



