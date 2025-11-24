Ukrayna'da çatışmalar şiddetleniyor

ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu. “Asla olmaması gereken, herkesin kaybettiği, özellikle gereksiz yere milyonlarca insanın öldüğü bir savaşı miras aldım” diyen Trump, "Ukrayna liderliği çabalarımız için hiçbir minnet duymadı” ifadelerini kullandı. Trump'ın çıkışı sonrası Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, "Ukrayna, Javelin füzelerinden başlayarak Ukraynalıların hayatlarını kurtaran yardımları için her bir ABD’liye ve özellikle Başkan Trump’a minnettar" dedi. Öte yandan İsviçre’nin Cenevre kentinde ABD, Ukrayna ve Avrupalı heyetler arasında Zelenski'nin de katıldığı toplantı için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşmelerin iyi geçtiğini belirterek "Halen yapılacak işler var ancak kesinlikle bu sabah başladığımız veya geçen hafta olduğumuz yerden çok ilerdeyiz" dedi.