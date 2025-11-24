Ukrayna'da çatışmalar şiddetleniyor

Şubat 2022'den beri süren Ukrayna-Rusya savaşında, son dönemde çatışmalar çeşitli cephelerde şiddetleniyor. Rus kuvvetleri, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Zaparojiya ve Harkiv'de ilerlemeler kaydederken Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını da arttırdı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar şiddetlenerek büyüyor. Ukrayna’nın birkaç cephesi, önceki gece hava saldırıları, topçu ve kara muharebeleri de dahil olmak üzere dikkat çekici bir tırmanışa tanık oldu. Saldırılar sonucu onlarca kişi ölürken Moskova ve Kiev birbirlerini dron saldırıları düzenlemekle suçladı. Ukrayna'nın Zaporijya bölgesi valisi, ağır Rus bombardımanlarının bölgede geniş alanları hedef aldığını, iki sivilin öldüğünü belirterek, 800'den fazla Rus saldırısı gerçekleştiği bilgisini verdi. Ukrayna’nın güneyinde, Herson şehrinin Valisi Oleksandr Prokodin, Rus saldırıları sonucu olarak üç kişinin hayatını kaybettiğini, Kizus Adası kasabasında olmak üzere çeşitli bölgelerde dört kadının öldüğünü ve üç sivilin yaralandığını duyurdu. Dnipropetrovsk bölgesinde ise yerel yetkililer, Rus güçlerinin Nikopol şehrine 60'tan fazla saldırı düzenlediğini, bir kişinin öldüğünü ve beş kişinin yaralandığını aktardı.
RUSLAR İLERLİYOR
Rusya Savunma Bakanlığı ise güçlerinin Donetsk'teki Petrovskoye ile Zvanivka ve Zaporojiya bölgesindeki Novi Zaporojiya ile Dnipropetrovsk bölgesinde de Tihoye ve Otradnoye’yi ele geçirdiğini duyurdu. Rus haber ajansı TASS, Rus kuvvetlerinin Bukrovsk kentinde de birkaç mahallede Ukrayna kuvvetlerine karşı ilerlediğini öne sürdü. Ancak Ukrayna ordusu, Moskova'nın Bukrovsk'un merkezine ulaşma girişimlerinin başarısız olduğunu ve Ukrayna güçlerinin hala kuzeydeki savunma hatlarına bağlı kaldığını ilan etti. Rusya Savunma Bakanlığı hava savunması mühimmatları dahil çeşitli bölgelerde 75 Ukrayna İHA'sını bir gecede düşürdüğünü ileri sürdü.
MOSKOVA YAKINLARINDA SANTRALE SALDIRI
Öte yandan, Rus yetkililer, Ukrayna'yı Moskova'nın 120 km doğusundaki Shatura enerji termik santraline dron saldırısı düzenlemekle suçladı. Moskova bölge valisi Andrei Vorobyov, istasyon kompleksinin içine bir dizi İHA'nın düştüğünü söyledi. Daha önce Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkente doğru giden iki İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu. Rus Havacılık Otoritesi, insansız hava aracı faaliyeti nedeniyle Jukovski havaalanındaki hava trafiğini geçici olarak askıya almıştı. Ukrayna ordusu saldırıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yayınlamazken, hasarın boyutu veya can kayıpları hakkında bilgi verilmedi. İki ülke enerji altyapılarına saldırıları artırarak karşı tarafı ekonomik açısından zayıflatmaya çalışıyor.
Zoraki minnettar
- ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu. “Asla olmaması gereken, herkesin kaybettiği, özellikle gereksiz yere milyonlarca insanın öldüğü bir savaşı miras aldım” diyen Trump, "Ukrayna liderliği çabalarımız için hiçbir minnet duymadı” ifadelerini kullandı. Trump'ın çıkışı sonrası Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, "Ukrayna, Javelin füzelerinden başlayarak Ukraynalıların hayatlarını kurtaran yardımları için her bir ABD’liye ve özellikle Başkan Trump’a minnettar" dedi. Öte yandan İsviçre’nin Cenevre kentinde ABD, Ukrayna ve Avrupalı heyetler arasında Zelenski'nin de katıldığı toplantı için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşmelerin iyi geçtiğini belirterek "Halen yapılacak işler var ancak kesinlikle bu sabah başladığımız veya geçen hafta olduğumuz yerden çok ilerdeyiz" dedi.
"Plan, Rusların dilek listesi"
- Kanada'daki Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılan ABD’li Demokrat, Cumhuriyetçi ve Bağımsız senatörler, Ukrayna barış planını eleştirdi. Cumhuriyetçi Senatör Mike Rounds, "Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bize çok açık şekilde, bu teklifin bizim barış planımız olmadığını söyledi" dedi. Bağımsız Senatör Angus King ise "Rubio'nun planın yönetimin planı olmadığını, Rusların dilek listesi olduğunu söylediğini" öne sürdü.
Ukraynalılar yasal statülerini kaybedebilir
- Savaşın başladığı 2022 yılından beri ABD'ye sığınan on binlerce Ukraynalı, kendilerine yasal koruma sağlayan statülerini kaybetmekle karşı karşıya. Reuters'ın haberine göre, ABD hükümetinin iç verileri, 31 Mart itibarıyla yaklaşık 200 bin Ukraynalının "insani şartlı tahliye programı" kapsamındaki yasal statüsünü kaybetme riski altında olduğunu gösteriyor. Eski Başkan Joe Biden, Yaklaşık 260 bin Ukraynalıya, "insani şartlı tahliye programı" kapsamında sığınma hakkı vermişti. Fakat Trump yönetimi, ocak ayında güvenlik endişelerini gerekçe göstererek hem başvuruları hem de yenileme işlemlerini durdurmuştu.