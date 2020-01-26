Mali'de askeri kampa terör saldırısı: 20 ölü Mali'nin Segou'da kasabasında, askeri kampa düzenlenen saldırıda 20 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Haber Merkezi 26 Ocak 2020, 19:54 Son Güncelleme: 26 Ocak 2020, 19:56 AA