Mariupol acil tahliye edilmeli

Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boyçenko, dün yaptığı açıklamada, kent merkezinde yoğun Rus ablukası ve ağır bombardımanın altında haftalarca temel ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde 160 bin kadar sivilin kaldığını söyleyerek tahliye çağrısında bulundu.

BBC Ukrayna’nın aktardığı habere göre Boyçenko, insani felaket konusunda uyarılarda bulundu. Artık Mariupol’da bulunmanın ve yaşamanın imkansız olduğunu, şehirde elektrik, ısıtma, su ve telefonun olmadığını vurgulayan Boyçenko, yaşananları “Rus ordusunun Mariupol halkına yönelik soykırımı” olarak nitelendirdi.

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Boyçenko, Rusya’nın, Mariupol’a insani koridorun açılmasına söz vermesine rağmen gerçekte bunu engellediğini kaydetti. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk da konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada bazı grupları Mariupol’den tahliye etme çabalarının başarılı olduğunu ve 586 kişinin kendi araçlarıyla şehrin yaklaşık 150 mil kuzeybatısındaki Zaporizhzhia’ya ulaştığını söyledi.

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Ukrayna: 5 bin sivil öldü

Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, şehrin Rus ordusunca kuşatılmasından beri aralarında 210 çocuğun da bulunduğu 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.