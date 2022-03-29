Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Mariupol acil tahliye edilmeli
AVRUPA

Mariupol acil tahliye edilmeli

Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boyçenko, dün yaptığı açıklamada, kent merkezinde yoğun Rus ablukası ve ağır bombardımanın altında haftalarca temel ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde 160 bin kadar sivilin kaldığını söyleyerek tahliye çağrısında bulundu.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Mariupol acil tahliye edilmeli
Arşiv

Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boyçenko, dün yaptığı açıklamada, kent merkezinde yoğun Rus ablukası ve ağır bombardımanın altında haftalarca temel ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde 160 bin kadar sivilin kaldığını söyleyerek tahliye çağrısında bulundu.

BBC Ukrayna’nın aktardığı habere göre Boyçenko, insani felaket konusunda uyarılarda bulundu. Artık Mariupol’da bulunmanın ve yaşamanın imkansız olduğunu, şehirde elektrik, ısıtma, su ve telefonun olmadığını vurgulayan Boyçenko, yaşananları “Rus ordusunun Mariupol halkına yönelik soykırımı” olarak nitelendirdi.

Mariupol dehşeti: Geride hiçbir şey kalmadı
GÜNDEM
Mariupol dehşeti: Geride hiçbir şey kalmadı

Boyçenko, Rusya’nın, Mariupol’a insani koridorun açılmasına söz vermesine rağmen gerçekte bunu engellediğini kaydetti. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk da konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada bazı grupları Mariupol’den tahliye etme çabalarının başarılı olduğunu ve 586 kişinin kendi araçlarıyla şehrin yaklaşık 150 mil kuzeybatısındaki Zaporizhzhia’ya ulaştığını söyledi.

Ukrayna: 5 bin sivil öldü

  • Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, şehrin Rus ordusunca kuşatılmasından beri aralarında 210 çocuğun da bulunduğu 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mariupol’ün önce ve sonraki hali
DÜNYA
Mariupol’ün önce ve sonraki hali
MHPden asgari ücret müjdesi

MHP'den asgari ücret müjdesi

'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük'​ deyip yazı işaret ettiler.
Yine mağduriyet yine İETT

Yine mağduriyet yine İETT

Seyir halindeyken alev alev yandı.
İşgalde 34üncü gün: Dünyanın gözü İstanbuldaki müzakere görüşmelerinde

Kabine toplantısı sonrası kritik açıklamalar.

​Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 10.30'da gerçekleşecek.

​A Milli Takım, Çalık ailesine misafir oldu.

​Kötü şöhretli snipper 'Bagira' Ukrayna güçleri tarafından yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.