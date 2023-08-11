Maui Adası kül oldu: Yangınlarda 36 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin 137 adacıktan oluşan Hawaii eyaletinin en büyük adalarından olan Maui’de 3 noktada yangın çıktı. Pasifik Okyanusu’ndaki kasırganın neden olduğu rüzgarlarla alevler şiddetini artırırdı. Tahribatın büyük kısmı Maui adasındaki Lahaina kasabasında meydana geldi. Dünyanın ünlü turizm bölgelerinden olan Maui’nin yerel yönetimi, şu ana kadar 36 cesede ulaşıldığını duyurdu. Adada çıkan üç büyük yangın devam ederken arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, sahil güvenlik ekiplerinin de alevlerden kaçmak için suya atlayan ve aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 14 kişiyi kurtardığını duyurdu.





Bölgeden gelen görüntülerde çok sayıda yapının ya tamamen ya da ciddi hasar gördüğü görüldü. Eyaletin ABD senatörlerinden Brian Schatz da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Lahaina kasabanın “neredeyse tamamen yandığını” dile getirdi. Bölgede, sahildeki tekne ve botların tamamının yandığı bildirildi. Bölgedeki sağlık hizmeti veren merkezlerin, duman zehirlenmesi ve yanık tedavisi başvuruları nedeniyle tamamen dolduğu kaydedildi.

Yetkililer üç farklı yangının henüz kontrol altında olmadığını duyurdu.





Binlerce kişi adada oluşturulan sığınaklara götürülürken, çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi, yollar kapatıldı.Hawaii Ulaştırma Bakanlığı Müdürü Ed Sniffen, 11 binden fazla kişinin Maui’den uçakla tahliye edildiğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri’nin arama kurtarma çalışmalarına destek verdiğini, Deniz Kuvvetlerinin de yangınlarla mücadele için “Black Hawk” tipi helikopterleri temin ettiğini kaydetti. Bölgede 29 elektrik direği çöktü. Bu nedenle binlerce kişi cep telefonu hizmeti de alamıyor. Elektrik kesintilerini takip eden Poweroutages.us internet sitesine göre Hawaii eyaletinde 12 binden fazla kişi elektriksiz durumda.



