Mavi Marmara Derneği Burundi’de ramazan bereketini paylaştı

“Afrika’nın Kalbi” olarak anılan ülkede yürütülen çalışmalar kapsamında yetimlere yeni bir yuva kazandırılırken, cami açılışı, su kuyusu projeleri ve sağlık organizasyonlarıyla bölge halkına destek sağlandı.

Dünyanın en düşük gelir seviyesine sahip ülkeleri arasında yer alan Burundi’de zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden halk için gerçekleştirilen çalışmalar, yalnızca acil yardımlarla sınırlı kalmadı. Dernek ekipleri, kalıcı sosyal projelerle bölgedeki yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sundu.

100 kapasiteli yeni yetimhane hizmete açıldı

Ramazan programının en önemli projelerinden biri yetimler için inşa edilen yeni yetimhane oldu. Fiziksel şartları yetersiz ve hijyen açısından riskli durumda olan eski yetimhanede kalan çocuklar, 100 kişi kapasiteli modern bir binaya taşındı. Yeni yetimhanede çocuklar için geniş yatakhaneler, etüt odaları ve oyun alanları oluşturuldu. Proje ile yetimlerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yetişmesi hedefleniyor.

Bölgeye Yeni Camii

Mavi Marmara Derneği tarafından Burundi’de inşa edilen yeni caminin de açılışı gerçekleştirildi. Cami, bölge halkının ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirebileceği bir mekân olmasının yanı sıra çocukların temel dini eğitim alabileceği bir ilim merkezi olarak hizmet verecek.

2 yeni su kuyusu açıldı

Temiz suya erişimin büyük bir sorun olduğu Burundi’de, bağışçıların desteğiyle iki yeni su kuyusu hizmete açıldı. Açılan kuyular sayesinde kilometrelerce mesafeden su taşımak zorunda kalan kadın ve çocukların yükünün hafifletilmesi ve su kaynaklı hastalıkların azaltılması amaçlanıyor.

300 çocuğa sünnet organizasyonu

Ramazan programı kapsamında bölgede geniş kapsamlı bir sağlık çalışması da gerçekleştirildi. Uzman sağlık ekipleri tarafından steril koşullarda yapılan organizasyonla 300 çocuk sünnet edildi. Operasyon sonrası ailelere bakım setleri dağıtılarak çocukların sağlık süreci yakından takip edildi.

İftar sofraları ve gıda yardımları

Ramazan’ın paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla kurulan 350 kişilik iftar sofralarında yüzlerce kişi bir araya geldi. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere bir aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak 400 gıda paketi dağıtıldı.

300 aileye zekât desteği

Bağışçılar tarafından emanet edilen zekâtlar da titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bayram öncesinde 300 aileye nakdi destek sağlanarak temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sunuldu.