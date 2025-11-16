Meksika'da hükümet karşıtı protesto: 100'den fazla polis yaralandı çok sayıda gözaltı var

Meksika basını, başkent Meksiko'da, hükümetin güvenlik politikasını eleştiren ve kendilerini ‘Z Kuşağı’ olarak adlandıran grubun çağrısıyla binlerce göstericinin Bağımsızlık Anıtı'nda toplanarak Ulusal Saray'a yürüdüğünü duyurdu.

Olaylarda 100'ü polis olmak üzere 120 kişinin yaralandığı ve çok sayıda protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.