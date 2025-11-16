Yeni Şafak
Meksika'da hükümet karşıtı protesto: 100'den fazla polis yaralandı çok sayıda gözaltı var

Meksika'da hükümet karşıtı protesto: 100'den fazla polis yaralandı çok sayıda gözaltı var

13:5316/11/2025, Pazar
DHA
Meksika'da binlerce kişi hükümetin güvenlik politikasını protesto etti
Meksika'da binlerce kişi hükümetin güvenlik politikasını protesto etti

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, hükümetin güvenlik politikasını eleştiren ve kendilerini ‘Z Kuşağı’ olarak adlandıran grubun çağrısıyla protesto düzenlendiği bildirildi.

Meksika basını, başkent Meksiko'da, hükümetin güvenlik politikasını eleştiren ve kendilerini ‘Z Kuşağı’ olarak adlandıran grubun çağrısıyla binlerce göstericinin Bağımsızlık Anıtı'nda toplanarak Ulusal Saray'a yürüdüğünü duyurdu.


Olaylarda 100'ü polis olmak üzere 120 kişinin yaralandığı ve çok sayıda protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.




