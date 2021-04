Meksika’da korkunç tablo: 2006'dan bu yana 85 binden fazla kişi kayboldu

ABD'de polisten kaçan şüpheliyi TIR şoförü yakalattı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, polis ile cinayet şüphelisi arasında yaşanan iki saatlik kovalamaca TIR şoförü sayesinde bitti. Polisin uyarısını fark eden Ahmed Shabaan, tereddüt etmeden sürdüğü TIR'ı polisten kaçan şüphelinin kullandığı kamyonetin önüne kırdı. O anlar kamerayla an be an kayda alındı.