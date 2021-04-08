Dünya Meksikada korkunç tablo 2006dan bu yana 85 binden fazla kişi kayboldu
AMERİKA

Meksika’da korkunç tablo: 2006'dan bu yana 85 binden fazla kişi kayboldu

Meksika’da uyuşturucu kartelleri arasındaki savaşın başladığı 2006’dan itibaren 85 binin üzerinde kişinin ortadan kaybolduğu bildirildi. Ülkede, sık sık uyuşturucu çetelerinin rakip kartellerden veya halktan kaçırıp öldürdükleri kişilerin cesetlerini gömdükleri gizli mezarlar bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Meksika’da korkunç tablo: 2006dan bu yana 85 binden fazla kişi kayboldu
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Meksika Dışişleri Bakanlığına bağlı İnsan Hakları ve Çok Taraflı İlişkiler Departmanından Alejandro Encinas, yaptığı açıklamada, şu ana kadar en fazla sayıda cesedin Sinaloa, Jalisco, Colima, Guanajuato ve Sonora eyaletlerinde bulunduğunu belirtti.

Gizli mezarlar bulunuyor

2006’nın başından 7 Nisan'a kadarki süreci konu alan ve hükümet tarafından hazırlanan raporda 85 bin 6 kişinin ortadan kaybolduğunu aktaran Encinas, ülkenin çeşitli bölgelerinde suç örgütleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle gizli mezarların bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Ülkede, sık sık uyuşturucu çetelerinin rakip kartellerden veya halktan kaçırıp öldürdükleri kişilerin cesetlerini gömdükleri gizli mezarlar bulunduğu biliniyor.

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