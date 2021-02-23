Dünya Meksikalı uyuşturucu baronu El Chaponun eşi Emma Coronel Aispora gözaltında
AMERİKA

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo’nun eşi Emma Coronel Aispora gözaltında

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo’nun eşi Emma Coronel Aispuro, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Emma Coronel Aispuro
Emma Coronel Aispuro

ABD Adalet Bakanlığının açıklamasına göre, Meksikalı El Chapo (cüce) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın eşi Emma Coronel Aispuro, Virginia’daki Dulles Havaalanı’nda, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

ABD-Meksika çifte vatandaşı olan 31 yaşındaki eski güzellik kraliçesi Aispuro, bir kilodan fazla eroin, 5 kilodan fazla kokain, 500 gramdan fazla metamfetamin ve bir tondan fazla esrar dağıtımını planlamakla suçlanıyor.

Aispuro ayrıca 2015’te El Chapo’nun cezaevinden kaçışını planlamakla suçlanıyor. “El Chapo Guzman” adını taşıyan bir giyim markası kuran Aispuro’nun sosyal medyada 490 binden fazla takipçisi bulunuyor.

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