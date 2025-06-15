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Melekler Şehri'ne asker postalı

Melekler Şehri'ne asker postalı

04:0015/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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"Melekler Şehri" olarak anılan ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde göçmenlerin sınır dışı edilmesine karşı protestolar sürerken, Başkan Donald Trump’ın talimatıyla şehre konuşlandırılan ABD Deniz Piyadeleri, bir sivili gözaltına aldı.

Reuters’ın aktardığına göre donanma askerleri, cuma günü gösterilerde ilk kez bir protestocuyu gözaltına aldı. Ajansın yakaladığı karelerde, deniz piyadelerinin ellerini kelepçelediği göstericiyi İç Güvenlik Bakanlığı görevlilerine teslim ettiği görülüyor. Aynı gün içinde serbest bırakılan Marcos Leao, Gazi İşleri Bakanlığı’nın bir ofisine girerken sarı bantla kapatılan bir sınırı geçtiğini söyledi. ABD’de askerlik hizmeti yaparak vatandaşlık hakkı kazandığını söyleyen Leao, kendisini tutuklayan askerler için, “Görevlerini yapıyorlar” ifadelerini kullandı.



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