Melekler Şehri'ne asker postalı

Reuters’ın aktardığına göre donanma askerleri, cuma günü gösterilerde ilk kez bir protestocuyu gözaltına aldı. Ajansın yakaladığı karelerde, deniz piyadelerinin ellerini kelepçelediği göstericiyi İç Güvenlik Bakanlığı görevlilerine teslim ettiği görülüyor. Aynı gün içinde serbest bırakılan Marcos Leao, Gazi İşleri Bakanlığı’nın bir ofisine girerken sarı bantla kapatılan bir sınırı geçtiğini söyledi. ABD’de askerlik hizmeti yaparak vatandaşlık hakkı kazandığını söyleyen Leao, kendisini tutuklayan askerler için, “Görevlerini yapıyorlar” ifadelerini kullandı.