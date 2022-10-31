Dünya Memlükten Mimar Sinana geleneğin izinde Mısırlı mimar Abdulvahid el Vekil
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Memlük’ten Mimar Sinan’a geleneğin izinde: Mısırlı mimar Abdulvahid el Vekil

Yaşayan en büyük Müslüman mimarlar arasında gösterilen Mısırlı Abdulvahid el Vekil, inşa ettiği yapılarla adından söz ettiriyor. Hac ve umreye gidenlerin yakından bildiği Kuba Mescidi ve Kıbleteyn Mescidi’nde imzası var. Eserlerinde İslâm tarihinin tüm mimari üsluplarından izler görülür. Mekke’de yaptığı camide Mimar Sinan’ın Sokollu Mehmed Paşa Camii’nden ilham aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Memlük’ten Mimar Sinan’a geleneğin izinde: Mısırlı mimar Abdulvahid el Vekil
Kuba Mescidi (Medine-i Münevvere)

Mimarlık sahasının yaşayan en önemli isimlerinden biri olan Abdulvahid el Vekil, 1943’te Mısır’da dünyaya geldi. Ayn Şems Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi alan Vekil, ardından akademide mimarlığa intisap ederek hocalığa başladı. Hayatının yönünü tayin eden ise, ünlü Mısırlı mimar Hasan Fethi (1900-1989) ile tanışmasıydı. Geleneksel ve yerel üslubu modern mimari ile birleştiren Fethi, kısa zaman içinde Abdulvahid el Vekil’i himayesine alarak kendisini yetiştirmeye başladı. Hasan Fethi, Mısır kırsalında inşa ettiği konut ve camilerle dikkat çeken bir isimdi.

Abdulvahid el Vekil
Abdulvahid el Vekil

PETROL YILLARINDA

Hocasından öğrendiklerini hayata geçirmeye koyulan Abdulvahid el Vekil, 1970’lerde petrol zengini ülkelerden mimari projeler için davet aldı. En fazla talep de Suudi Arabistan’dan geliyordu. Ülkesi Mısır’da kendisine meşhur Ağa Han Mimarlık Ödülü’nün ilkini kazandıran konut projesi Halava Evi’ni 1975’te tamamladıktan sonra Suudi Arabistan’a geçen Vekil, günümüzde hac ve umreye giden Müslümanların yakından tanıdığı Kuba Mescidi, Kıbleteyn Mescidi, Zülhuleyfe Mikat Mescidi gibi meşhur mekânları inşa etti. Cidde sahilinde 1989’da inşa ettiği Korniş Camii, Vekil’e ikinci Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü kazandırdı.

Kıbleteyn Mescidi (Medine-i Münevvere)
Kıbleteyn Mescidi (Medine-i Münevvere)

OSMANLI ETKİSİ

Abdulvahid el Vekil’in eserlerinde İslâm tarihinin bütün mimari üsluplarından izler görülür. Ülkesi Mısır’ın temel dokusunu oluşturan Memlük mimarisini projelerine adapte etmesinin yanı sıra, Vekil, Osmanlı üslubundan da yararlandı. Mekke’de Bin Ladin ailesi için yaptığı camide, İstanbul’da Mimar Sinan’ın en güzel eserlerinden Sokollu Mehmed Paşa Camii’nden ilham alan Vekil, Türkiye’de birçok üniversitede dersler verdi ve sunumlar yaptı. İlerleyen yaşına rağmen çalışmalarını sürdüren Vekil, bugün İslâm dünyasının dört bir yanına sürekli yolculuklar yapmakta ve çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam etmektedir.

Korniş Camii (Cidde)
Korniş Camii (Cidde)

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