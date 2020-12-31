Dünya Merkel AB dönem başkanlığını Portekiz Başbakanı Costaya devretti
AVRUPA

Merkel AB dönem başkanlığını Portekiz Başbakanı Costa'ya devretti

Avrupa Birliği dönem başkanlığı, resmi olarak 1 Ocak'ta Almanya'dan Portekiz'e geçiyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel görevini sanal ortamda Portekiz Başbakanı Antonio Costa'ya devretti. Costa da Merkel'e hitaben yaptığı açıklamada, "Çalışmalarınızın devamını getirmek ve görevi elinizden almak Portekiz için büyük bir sorumluluk ve gurur." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Portekiz Başbakanı Antonio Costa, 1 Ekim 2020'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Brüksel'de görüştü. görüştü
Portekiz Başbakanı Antonio Costa, 1 Ekim 2020'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Brüksel'de görüştü. görüştü

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının resmi olarak 1 Ocak'ta Almanya'dan Portekiz'e geçecek olmasına bir gün kala Almanya Başbakanı Angela Merkel görevini sanal ortamda Portekiz Başbakanı Antonio Costa'ya devretti.

Portekiz Başbakanı Costa, kendisinin ve Almanya Başbakanı Merkel'in mesajlarını Twitter hesabından paylaştı.

Merkel, altı aylık dönem başkanlığı süresince yaşadıkları "temel zorluğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını" olduğunu vurguladı.

Costa da Merkel'e hitaben yaptığı açıklamada, "Çalışmalarınızın devamını getirmek ve görevi elinizden almak Portekiz için büyük bir sorumluluk ve gurur." ifadesini kullandı.

Sosyal politikaların gelişimi sağlanacak

Costa, dönem başkanlığı süresince Portekiz'in, "AB'nin sosyal politikalarının gelişimi ve dünyaya açık stratejik özelliği üzerinde yoğunlaşacağını" söyledi.

AB dönem başkanlığını 4'üncü kez üstlenecek olan Portekiz'in ana gündeminde Kovid-19 aşılanma süreci ve salgının sosyoekonomik zararlarını telafi etmek için AB'nin aldığı kararların uygulanması olacak.

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