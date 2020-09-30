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Dünya Merkel Türkiye ile çok yönlü ilişkilerimiz var
AVRUPA

Merkel: Türkiye ile çok yönlü ilişkilerimiz var

Almanya Başbakanı Merkel, Federal Meclis'te yaptığı konuşmasında Türkiye ile işbirliği konusunda mesajlar verdi. Almanya ve Türkiye'nin çok yönlü bir iş birliği ile bağlı olduğunu kaydeden Merkel

"Türkiye’yle çok yönlü ilişkilerimiz var. Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden dengelemek zorundayız çünkü birçok önemli konu hala bu ülkeyle iş birliğine bağlı" dedi. Türkiye'nin mültecileri ağırlayarak çok büyük bir iş gerçekleştirdiğini söyleyen Merkel "Türkiye bizim NATO müttefiğimiz ve mültecilerin ağırlanmasında inanılmaz, gerçekten çok dikkate değer bir iş yapıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Angela Merkel
Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel Federal Meclis'te yaptığı konuşmasında Türkiye ile işbirliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın Türkiye ile çok yönlü ilişkileri olduğunu kaydeden Merkel, çoğu sorunla ilgili iş birliğine odaklanmalıyız mesajı verdi.

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İLİŞKİLERİMİZ ÇOK YÖNLÜ

Merkel konuşmasında "Türkiye’yle çok yönlü ilişkilerimiz var. Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden dengelemek zorundayız çünkü birçok önemli konu hala bu ülkeyle iş birliğine bağlı. Yunanistan ile arasında Doğu Akdeniz’de tırmanan gerilimi görüyoruz. Ciddi bir gerilim bu. Askeri çatışmayla barış arasındaki yolun ne kadar küçük olduğunu düşünmek bile zor. Türkiye bizim NATO müttefiğimiz ve mültecilerin ağırlanmasında inanılmaz, gerçekten çok dikkate değer bir iş yapıyor" ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK BİR İŞ YAPIYOR

Türkiye'nin dünyada en çok mülteci alan ülke olduğunu söyleyen Merkel "Şimdi toplam 4 milyonu buldu. Burada çok özenle şunu tartmalıyız, gerilimi nasıl yatıştırırız ve mülteci sorununda iş birliğini nasıl güçlendiririz. Türkiye’yle ilişkilerimizi hep yeniden değerlendirmeliyiz, ama önemli sorunlarda iş birliğine de odaklanmalıyız.” şeklinde konuştu.

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