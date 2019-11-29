Merkel'in zor anları: Basamakları görmedim

Avrupa ve dünya siyasetinin önemli isimlerinden Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz aylarda titreme nöbetleriyle sık sık gündeme gelmişti.

Merkel, yine açıklaması veya icraatiyle değil başka bir şekilde gündem oldu.

OYNAT 00:21 Merkel'in zor anları Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin toplantısında kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ancak Alman Başbakan, sahneye çıkarken merdivenlere takıldı ve yere kapaklanmadan son anda kurtuldu.



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SAHNEYE ÇIKARKEN TÖKEZLEDİ

Angela Merkel, Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin toplantısında kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ancak Alman Başbakan, sahneye çıkarken merdivenlere takıldı ve büyük ölçüde sendeledi. Kürsüye tutunarak kendini kurtaran Merkel, bu durumu "Basamakları görmedim. Gelecek sefer onları kullanacağım." diyerek geçiştirdi.