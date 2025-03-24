Mescid-i Aksa İmamı'na Siyonist zulüm: Cezası 6 ay daha uzatıldı

Kudüs'te Müslümanların kutsal mekanlarından Mescid-i Aksa'da 52 yıldır İmam hatip olan Şeyh İkrime Sabri'ye İsrail tarafından uygulanan yasak 6 aylığına uzatıldı.
Sabri, İsrail'in şehit ettiği Hamas lideri İsmail Heniyye'ye cuma hutbesinde dua ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ve Mescid-i Aksa'ya girişine 6 ay yasak konulmuştu. Mescid-i Aksa’ya giriş yasağının getirilmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Şeyh İkrime Sabri, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, “İşgal güçleri, Ramazan ayında bile Gazze ve Kudüs'te Filistinlilere uyguladığı ablukayı kaldırmadı. Şu anda güvenlik önlemleri sıkılaştırılmış durumda. Özellikle Mescid-i Aksa çevresinde gençlerin girişleri yasaklanıyor. Ben 52 yıldır Mescid-i Aksa’da hutbe veriyorum. Bu yasak beni gerçekten çok üzüyor çünkü ben Mescid-i Aksa’nın bir parçasıyım ve Mescid-i Aksa da benim bir parçam. Alınan bu karar birkaç gün önce bitmesine rağmen tekrardan 6 ay daha Mescid-i Aksa’ya girişime men kararı alındı. Ülke dışında olduğum halde yasağın süresini uzattılar. Onlar bana baskı yaparak geri adım atmamı istiyorlar, ancak ben asla geri adım atmayacağım. Duruşum sabit ve nettir” dedi.
İŞGALCİLER, TOPRAKLARINI GENİŞLETMEK İSTİYOR
İsrail'in, işgalini sürekli olarak genişlemeye çalıştığını belirten Sabri, “Toprakları gasp ediyor ve aşamalı olarak ilhak planları yapıyor. Aynı zamanda Batı Şeria’daki direniş güçlerini ve gençleri hedef alarak takip ediyor ve bastırmaya çalışıyor. İsrail, Netanyahu’nun iktidarda kalması için savaşın devam etmesini istiyor. Sürekli saldırganlık, çocuk ve kadınları öldürmek, bizleri topraklarımızı terk etmeye zorlamak onların bize 75 senedir yaptığı zulümlerdir” değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkürlerini ileten Sabri, “Türkiye’de görüştüğüm Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizi her zaman büyük bir içtenlikle karşıladı. Türk halkının Filistin’e olan desteğini hepimiz görüyoruz, geçmişte olduğu gibi şimdi de aynı hassasiyetle Filistin davasında adımlarını atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk halkına verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Bizler sonu zafer olan bir yolda direnmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.