Mescid-i Aksa İmamı'na Siyonist zulüm: Cezası 6 ay daha uzatıldı

Sabri, İsrail'in şehit ettiği Hamas lideri İsmail Heniyye'ye cuma hutbesinde dua ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ve Mescid-i Aksa'ya girişine 6 ay yasak konulmuştu. Mescid-i Aksa’ya giriş yasağının getirilmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Şeyh İkrime Sabri, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, “İşgal güçleri, Ramazan ayında bile Gazze ve Kudüs'te Filistinlilere uyguladığı ablukayı kaldırmadı. Şu anda güvenlik önlemleri sıkılaştırılmış durumda. Özellikle Mescid-i Aksa çevresinde gençlerin girişleri yasaklanıyor. Ben 52 yıldır Mescid-i Aksa’da hutbe veriyorum. Bu yasak beni gerçekten çok üzüyor çünkü ben Mescid-i Aksa’nın bir parçasıyım ve Mescid-i Aksa da benim bir parçam. Alınan bu karar birkaç gün önce bitmesine rağmen tekrardan 6 ay daha Mescid-i Aksa’ya girişime men kararı alındı. Ülke dışında olduğum halde yasağın süresini uzattılar. Onlar bana baskı yaparak geri adım atmamı istiyorlar, ancak ben asla geri adım atmayacağım. Duruşum sabit ve nettir” dedi.