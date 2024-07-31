|
Dünya

Meta'dan Malezya Başbakanı'na 'Haniye' sansürü: İzahat istenince geri yüklediler

Malezya, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikasta ilişkin paylaşım yapan Başbakan Enver İbrahim'e Instagram'ın sahibi Meta tarafından sansür uygulandığını duyurdu. "Meta'dan bir açıklama ve özür bekliyoruz." açıklamasından sonra paylaşımların geri yüklendiği ifade edildi.

18:28 - 31/07/2024 Çarşamba
AA
Enver İbrahim - İsmail Haniye
Enver İbrahim - İsmail Haniye

Malezya Başbakanlık Ofisi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Instagram platformunun, İbrahim'in 14 Mayıs'taki Katar ziyareti esnasında Haniye ile görüşmesine dair paylaşımını kaldırdığını belirtti.

İzahat istediler

Bu eylemin Filistin'e yönelik yapılan ayrımcılığın göstergesi olduğuna işaret edilen açıklamada, "Meta'dan bir açıklama ve özür bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Başbakanlık Ofisi'nden paylaşılan ekran görüntülerinde, İbrahim'in, mayısta aralarında Haniye'nin de bulunduğu Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmeleri vurgulamak için 30 Temmuz'da yeniden paylaşım yaptığı aktarıldı.

Meta'dan klasik savunma: Yanlışlıkla kaldırıldı

Söz konusu paylaşımın daha sonra içeriğinde Instagram'ın "tehlikeli" olarak adlandırdığı kişi ve kurumlara destek ifadeleri yer aldığı için kaldırıldığına işaret edildi.

Malezya medyası, daha önce de İbrahim'in Haniye ile görüşmesine dair paylaşımının Facebook hesabından kaldırıldığını anımsatarak, Meta'nın "Yanlışlıkla kaldırıldı" şeklinde açıklama yapması üzerine paylaşımların geri yüklendiğini kaydetti.


Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...


#İsmail Haniye
#Enver İbrahim
#Malezya
#Hamas
20 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ANKUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihi ve ücretleri