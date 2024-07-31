Meta'dan Malezya Başbakanı'na 'Haniye' sansürü: İzahat istenince geri yüklediler

Malezya Başbakanlık Ofisi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Instagram platformunun, İbrahim'in 14 Mayıs'taki Katar ziyareti esnasında Haniye ile görüşmesine dair paylaşımını kaldırdığını belirtti.

İzahat istediler

Bu eylemin Filistin'e yönelik yapılan ayrımcılığın göstergesi olduğuna işaret edilen açıklamada, "Meta'dan bir açıklama ve özür bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Başbakanlık Ofisi'nden paylaşılan ekran görüntülerinde, İbrahim'in, mayısta aralarında Haniye'nin de bulunduğu Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmeleri vurgulamak için 30 Temmuz'da yeniden paylaşım yaptığı aktarıldı.

Meta'dan klasik savunma: Yanlışlıkla kaldırıldı

Söz konusu paylaşımın daha sonra içeriğinde Instagram'ın "tehlikeli" olarak adlandırdığı kişi ve kurumlara destek ifadeleri yer aldığı için kaldırıldığına işaret edildi.

Malezya medyası, daha önce de İbrahim'in Haniye ile görüşmesine dair paylaşımının Facebook hesabından kaldırıldığını anımsatarak, Meta'nın "Yanlışlıkla kaldırıldı" şeklinde açıklama yapması üzerine paylaşımların geri yüklendiğini kaydetti.







