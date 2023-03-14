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Dünya

Miçotakis: Yaşanan felaketlerle Ankara-Atina gerilimi düştü

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis yaşanan afet ve kazalardan sonra Ankara Atina ilişkisinde gerilimin düştüğünü söyledi. Miçotakis Kahramanmaraş merkezli depremlerin ve ülkesindeki tren kazası sonrası oluşan dayanışma havasının iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşamasına katkıda bulunduğunu belirtti.

15:46 . 14/03/2023 Salı
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Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis.

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis.

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ve ülkesindeki tren kazası sonrası oluşan dayanışma havasının iki ülke arasındaki gerilimin düşmesine katkıda bulunduğunu belirtti.


Kıbrıslı Rumların yeni lideri Nikos Hristodulides ile Atina'da bir araya gelen Miçotakis, Ankara - Atina ilişkileriyle ilgili olarak
, "Uzun süredir devam eden provokasyonlar, agresif davranışlar sonrası şu anda gerilimin düşmesini ve daha pozitif yaklaşımları tecrübe ediyoruz."
ifadelerini kullandı.


Ölümcül depremler insanları yakınlaştırdı


Son yıllarda Doğu Akdeniz ve Ege adalarının silahlandırılması konularında yaşanan gerilimler, iki ülke ilişkilerini tehlikeli bir aşamaya getirmiş ve sıcak çatışma riskini artırmıştı.


İki ülkede yaşanan felaketler toplum düzeyinde destek çabalarını tetiklemiş ve bir dostluk havası estirmişti. Toplumsal düzeyde yaşanan bu yakınlaşmanın etkisinin siyaset sahnesinde de görüldüğünü vurgulayan Miçotakis,
"Ölümcül depremler iki halkı insani düzeyde birbirine daha da yakınlaştırdı."
dedi.

Her iki ülke de bu yıl seçimler için sandık başında olacak. Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler, Yunanistan'da temmuz ayından önce yapılması planlanıyor.



#Yunanistan
#Miçotakis
#Deprem
36 minutes ago
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Miçotakis: Yaşanan felaketlerle Ankara-Atina gerilimi düştü
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