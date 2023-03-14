Miçotakis: Yaşanan felaketlerle Ankara-Atina gerilimi düştü

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis.
Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ve ülkesindeki tren kazası sonrası oluşan dayanışma havasının iki ülke arasındaki gerilimin düşmesine katkıda bulunduğunu belirtti.
Ölümcül depremler insanları yakınlaştırdı
Son yıllarda Doğu Akdeniz ve Ege adalarının silahlandırılması konularında yaşanan gerilimler, iki ülke ilişkilerini tehlikeli bir aşamaya getirmiş ve sıcak çatışma riskini artırmıştı.
Her iki ülke de bu yıl seçimler için sandık başında olacak. Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler, Yunanistan'da temmuz ayından önce yapılması planlanıyor.