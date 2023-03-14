Miçotakis: Yaşanan felaketlerle Ankara-Atina gerilimi düştü

Kıbrıslı Rumların yeni lideri Nikos Hristodulides ile Atina'da bir araya gelen Miçotakis, Ankara - Atina ilişkileriyle ilgili olarak

, "Uzun süredir devam eden provokasyonlar, agresif davranışlar sonrası şu anda gerilimin düşmesini ve daha pozitif yaklaşımları tecrübe ediyoruz."