Dünya Millî Savunma Bakanı Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
AVRUPA

Millî Savunma Bakanı Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Millî Savunma Bakanı Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ve Kubrakov arasındaki görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılışından duyulan memnuniyetin ifade edildiği belirtildi.

  • Görüşmede ayrıca, tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklar ile sevkiyat kapsamında karşılıklı destek ve koordinasyona devam edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması: Gıda krizi aşılarak fiyatlar aşağı çekilecek
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarından çıkacak ilk tahıl yüklü gemilerin planlama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 'Müşterek Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla yapılacak çalışmaların tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin aşılmasına, özellikle uzmanlar tarafından belirtildiği üzere fiyatların aşağı çekilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.' dedi.
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