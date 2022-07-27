Millî Savunma Bakanı Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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