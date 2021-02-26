Milli Savunma Bakanlığından “Hocalı Katliamı” paylaşımı

Ermeni kuvvetlerin 29 yıl önce Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaptığı katliamın acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “29 yıl önce Hocalı’da vahşice katledilen Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını yüreğimizde yaşamaya devam ediyoruz. Kundaktaki bebekleri bile katledecek kadar canileşenleri ise unutmadık, unutmayacağız. Hocalı’da şehit edilen tüm soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

29 yıl önce Hocalı’da vahşice katledilen Azerbaycan Türkü Kardeşlerimizin acısını yüreğimizde yaşamaya devam ediyoruz. Kundaktaki bebekleri bile katledecek kadar canileşenleri ise unutmadık, unutmayacağız! Hocalı’da şehit edilen tüm soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/NsrNgsmgQc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2021

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hocalı Katliamı' için anma mesajı