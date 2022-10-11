​Milyonlarca Suriyeli kolera tehdidi altında.

Suriye'nin kuzeyindeki 1633 kamptan 658'inde ciddi su kesintileri yaşanıyor. Yardım kuruluşları büyük bir insani krizin eşiğinde olduklarını duyurdu. Susuzluk ve bu sorundan kaynaklı patlak veren kolera salgınında, binlerce yerinden edilmiş kişinin hayatının tehlikede olduğu uyarısı yapıldı. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Ekibi yaptığı açıklamada, kesilen su desteklerinin bir an önce tekrar verilmesi gerektiği çağrısını yaptı.

10 BİNDEN FAZLA VAKA TESPİT EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü, su yetersizliğine paralel olarak özellikle Suriye'nin güneyinde artan kolera vakalarının 10 binden fazla olduğunu bildirdi. Salgınla ilgili bilgi veren Assistance Coordination Unit aşı programı direktörü Dr. Mohammed Salem, temiz içme suyu el edilemediği için kolera salgının tüm bölgeye yayıldığının altını çizdi ve “Salgının başlarda İdlib ve Barış Pınarı hareketinden sonra kurulan bölgelere sıçramasından korkuyorduk. Maalesef salgın bir buçuk milyondan fazla insanın yaşadığı bölgelere ulaştı. Hastalık inanılmaz bir hızla yayılıyor” diye konuştu.

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KİRLİ SULARI İÇMEK ZORUNDA KALIYORLAR

Alınan önlemlerin yeterli olmadığına dikkat çeken Salem, “Koleraya yakalanmış hastaların diğer hastalarla temas halinde olmaması için özel yerler sağlamaya çalışıyoruz. Enfeksiyonlu hasta sayısını azaltmak için birçok farkındalık ve sağlık eğitimi vermeye uğraşıyoruz. İnsanlara suyu sterilize etmeleri için klor hapları veriyoruz. Ancak ne yazık ki çaresizlikten insanlar kirli suları içmek zorunda kalıyorlar. Temiz içme suyu kaynakları yok, kamplarda kanalizasyon için altyapı yok. Salgın ilerliyor ve acilen ciddi bir müdahale gerekiyor” ifadelerini kullandı.

DÜNYA DSÖ: Suriye'de 10 binin üzerinde kolera vakası görüldü