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Dünya Mısır işgaline davetiye çıkardı Hafter yanlısı Tobruk Meclisinden skandal karar
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ORTADOĞU

Mısır işgaline davetiye çıkardı: Hafter yanlısı Tobruk Meclisi’nden skandal karar

Libya ordusunun, Hafter terör örgütü kontrolündeki, Sirte ve Cufra’ya operasyonuna ilişkin son hazırlıklar sürerken Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) cephesinden Libya’yı işgali hedefleyen yeni bir adım geldi.

Hatice Saka Yeni Şafak
Hafter- Zayed- Sisi
Hafter- Zayed- Sisi

Hafteryanlısı Libya’nın doğusundaki Tobruk Temsilciler Meclisi, skandal bir çağrıda bulunarak ülkenin Mısır tarafından işgaline yeşil ışık yaktı. Meclis’in çağrısında sözde “ulusal güvenliğine tehdit görmesi halinde” Mısır ordusunun Libya’ya askeri müdahale etmesi gerektiğini açıkladı. Hafter’in müttefiği Akile Salih’in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin geçen haftalarda Libya’ya müdahale imasındaki ifadelerinin memnuniyetle karşılandığını duyurdu. Açıklamada, “İki ülkeyi hedef alan ulusal güvenlik tehditleri halinde Mısır Silahlı Kuvvetleri Libya’ya müdahale etmeli” sözleriyle adeta işgale davetiye çıkardı.

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  • Skandal çağrıya Mısır ve BAE’den, Türkiye’yi hedef alan, destek açıklamaları gelmekte gecikmedi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükrü, Türkiye’nin, Sirte’ye yönelik askeri harekât hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarının, “çok tehlikeli gelişmeler” olduğunu iddia etti. Şükri’nin, Türkiye’nin meşru Libya hükümetine verdiği desteği karalamayı hedefleyen açıklamasında, “Uluslararası düzeyde alınan önlemlere ek olarak Hafter ordusu da askeri açıdan hazırdır” ifadelerini kullanması Mısır’ın teröre açık desteği olarak değerlendirildi. Hafter’in baş destekçisi BAE’nin Dışişleri’nden sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş da sosyal medya hesabında Sirte çevresinde gerçekleşen savaş hazırlıklarını ciddi insani ve siyasi sonuçları olan bir tehdit olduğunu savundu. Gargaş, ateşkes çağrısında bulundu ve siyasi çözümler bulunmalı çıkışı yaptı.

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