Mısır'da dört bölgede doğal gaz ve petrol arama ihalesini yabancı şirketler kazandı

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ihaleyi kazanan şirketlerin İtalyan enerji şirketi "ENI", İngiliz British Petroleum "BP", Katar Enerji Şirketi "Qatar Energy" ve Rus şirketi "Zarubezhneft" olduğu belirtildi.

Açıklamada, ihalesi yapılan 4 bölgenin 3'ünün Akdeniz'de yer aldığı ve bunların ikisini İtalyan "ENI" kazanırken birini de ENI, BP ve Qatar Energy ittifakının kazandığı, Nil Deltası'ndaki bir bölgenin ise Rus Zarubezhneft'te kaldığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, 12 kuyu açmak için arama ve sondaj dönemlerindeki minimum yatırımın yaklaşık 281 milyon dolar olmasının beklenmesinin yanı sıra anlaşmanın ihaleyi kazanan şirketlerin yeşil enerjiye 7,5 milyon dolarlık yatırım yapmasını öngördüğü ifade edildi.







