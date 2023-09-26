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Dünya

Mısır'da dört bölgede doğal gaz ve petrol arama ihalesini yabancı şirketler kazandı

Mısır Petrol Bakanlığı, Akdeniz ve Nil Deltası'nda dört bölgede doğal gaz ve ham petrol arama ve işletilmesine yönelik yapılan ihaleyi 4 yabancı şirketin kazandığını duyurdu.

17:42 . 26/09/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ihaleyi kazanan şirketlerin İtalyan enerji şirketi "ENI", İngiliz British Petroleum "BP", Katar Enerji Şirketi "Qatar Energy" ve Rus şirketi "Zarubezhneft" olduğu belirtildi.

Açıklamada, ihalesi yapılan 4 bölgenin 3'ünün Akdeniz'de yer aldığı ve bunların ikisini İtalyan "ENI" kazanırken birini de ENI, BP ve Qatar Energy ittifakının kazandığı, Nil Deltası'ndaki bir bölgenin ise Rus Zarubezhneft'te kaldığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, 12 kuyu açmak için arama ve sondaj dönemlerindeki minimum yatırımın yaklaşık 281 milyon dolar olmasının beklenmesinin yanı sıra anlaşmanın ihaleyi kazanan şirketlerin yeşil enerjiye 7,5 milyon dolarlık yatırım yapmasını öngördüğü ifade edildi.



#Doğal Gaz
#ham petrol
#ihale
#Mısır
38 dakika önce
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