Misyonu bitti fişi çekildi

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürüldüğünü duyurdu. İdlib kuzeyindeki Barişa köyünde saklandığı tespit edilen Bağdadi, buradaki eve Amerikan özel birliklerinin geceyarısı düzenlediği 4 saatlik operasyonla etkisiz hale getirildi. Gelişmeye ilişkin ilk mesajını dün sosyal medya hesabından ‘büyük bir şey oldu’ ifadeleriyle veren Trump, saat 16.00’da Beyaz Saray’da basının karşısına geçerek olayın detaylarını anlattı. Bağdadi’yi imha planına 2 haftadır çalıştıklarını anlatan Trump, büyük bir gizlilikle yürüttükleri sürecin başarılı bir operasyonla noktalandığını bildirdi.

Donald Trump

TÜNELDE PARAMPARÇA

İdlib kuzeyinde geçtiğimiz yıl inşa edildiği belirlenen bu eve DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin bölge dışından nasıl getirildiği merak konusu. Sözkonusu ev bombalarla enkaza çevrildi.

Trump’ın verdiği bilgilere göre, 8 helikopterle İdlib kuzeyine intikal eden ABD askerleri, örgüt elebaşını evin altında çıkışı olmayan tünellerden birinde sıkıştırdı. Yanına 3 çocuğunu da alan Bağdadi’nin tünelin sonuna geldiğinde büyük panik yaşadığını, üzerindeki canlı bomba yeleğini patlattığını ileri süren Trump, DEAŞ lideri ve çocuklarının infilak nedeniyle paramparça olduğunu dile getirdi. Çöken tünelde ceset parçalarından elde edilen DNA bulgularının Bağdadi ile uyuştuğunu kaydeden Trump, Washington’dan ‘canlı izlediği’ operasyon için Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak’a teşekkür etti. ‘Suriyeli Kürtler’ olarak tanımladığı PKK/YPG’nin de kendilerine yardımcı olduğunu savunan Trump, şöyle konuştu:

İKİ KADIN DAHA ÖLDÜ

Ebubekir el-Bağdadi

“Ebubekir el-Bağdadi öldü. Bir korkak gibi öldü, kaçarak ve ağlayarak... Operasyon esnasında bir tünele girdi ve K9 köpekleri onu takip etti. Bağdadi kendisini üzerindeki patlayıcılı yelekle patlattı. Kendisi ve 3 çocuğunu öldürdü. DNA sonuçları ölen kişinin o olduğunu teyit etti. İki kadın vardı öldüler ama intihar yelekleri patlamadı. ABD personeli harikaydı, hiçbir personelimizi kaybetmedik. Evden çıkarılan 11 çocukla birlikte teslim olanlar oldu. Onun çocukları mı bilmiyoruz. El-Kaide’nin başına geçmesi bekleniyordu. Bağdadi yıllardır kaçıyordu. DEAŞ’ın eylem planlarıyla ilgili bilgilere ulaştık.”

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FİLM GİBİ İZLİYORDUK

Ebubekir el-Bağdadi

“O birkaç haftadır radarımızdaydı. Sürekli fikir değiştirdi. Sonunda burada olduğunu öğrendik. İstihbarat ve gösterilen çaba gerçekten önemli. Duvarları patlatarak içeri girdiler. Bunları izleme fırsatı buldum. Başkan Yardımcısı Pence ile birlikte izledik. Bir film izler gibi izledik, mükemmeldi. Ben de operasyon bittikten sonra Twitter’da açıklamamı yaptım. Rusya’nın kontrolü altındaki bölgelerden uçtuk. Irak’ın kontrolü altındaki bölgelerden uçtuk. Türkiye bizim oraya gireceğimizi biliyordu. Onlar da harikaydı, bize müdahele etmediler. Hiç sorun olmadı, çok yardımcı oldular, harikaydı. Girip çıkmak, görevin çok tehlikeli bir kısmıydı. ”

PETROL İÇİN KALACAĞIZ

“Washington tam bir sızıntı makinesi. Gizli tutuldu, hiçbir sızıntı olmadı. Bunu bilen sadece birkaç kişi vardı” diyen Trump, sözkonusu operasyonun Suriye’den çekilmeleriyle bir ilgisi olmadığını savundu. Amerikan askerlerinden bir kısmının Suriye’nin güneydoğusundaki (Deyrizor) petrol için orada kalmaya devam edeceğini söyleyen Trump, petrolü almak isteyenlerin ABD ile savaşı göze almak zorunda olduğunu dile getirdi. DEAŞ içerisindeki yabancı teröristleri Avrupa ülkelerinin kabul etmediğini hatırlatan Trump, “Avrupa ülkeleri büyük bir hayal kırıklığı olduğu bizim için. İnsanlarınızı alın dedik ama almadılar. Onlar yürüyerek Avrupa gidebilirler ama yürüyerek bize gelemezler çünkü aramızda çok fazla su var” diye konuştu.

O ev enkaz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD’ye operasyon için destek vermekten memnun olduklarını belirterek şöyle yazdı: “Türkiye bundan sonra da terörün her türlüsüyle mücadele için ABD ve diğer ülkelerle işbirliğini sürdürecektir. Güçlerimizi birleştirmenin ve tüm terör örgütlerini yenilgiye uğratmanın zamanı gelmiştir.”

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ABD birlikleri geceyarısı İdlib kuzeyindeki Barişa köyüne 8 helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdi. Sözkonusu nokta, İdlib’de yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Tourlaha Kampı’na birkaç kilometre uzaklıkta bulunuyor. Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı. Helikopterlere, yerden ağır silahlarla karşılık verildi. Yaklaşık 1,5 saat süren ilk çatışmaların ardından helikopterler bölgeden ayrıldı. Yarım saat sonra geri dönen helikopterler saldırıya devam etti. Bu sırada helikopterlerden ABD özel kuvvetleri olduğu düşünülen unsurlar yere indirildi. Barişa-Rasul Hısn tali yoluna inen ABD askerleri, yolda karşılaştıkları bir köylüye tercüman vasıtasıyla ‘Muhammed Anedan’ı sordu; ardından eve intikal etti. Burada çatışmaların ikinci kısmı 2,5 saat kadar sürdü. Helikopterler yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından bölgeden ayrıldı. Bombalanan ev tamamen enkaza çevrilirken, çevresinde yanmış bazı çadırlara rastlandı. Sağlık ekipleri, olay yerinde 3 erkek, 3 kadın ve 1 çocuk olmak üzere toplam 7 kişinin cesedine ulaştıklarını, 5 yaralıya da ilk müdahalede bulundukları bilgisini paylaştı. İdlib’deki Suriye hava sahası Rusya tarafından kontrol ediliyor. Türkiye, operasyon sırasında ABD tarafına destek verdi. Milli Savunma Bakanlığı, “ABD tarafından İdlib’e gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur” açıklaması yaptı.

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DÜNYA ABD DEAŞ Lideri Bağdadi'yi hedef aldı: DEAŞ'ın uyuyan hücreleri ve teröristleri şimdi ne yapacak?

Rusya şüpheli buldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD’nin “Bağdadi öldürüldü” açıklamasına şüpheyle yaklaştı. Konaşenkov, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde düzenlenen operasyonla ilgili güvenilir bilgiye sahip değiliz” dedi.

Koneşankov şu yorumu yaptı: Bağdadi’nin öldürülmesine yönelik operasyonda yer aldıklarına dair çelişkili açıklamalar yapan ülke sayısının artması, operasyonun gerçekliği ve başarısıyla ilgili şüphe uyandırıyor. ABD ve operasyona katılan ülkeler, Bağdadi’nin El Kaide kontrolündeki bölgede bulunduğuna dair kanıt göstermeleri gerekiyor.

DÜNYA Rusya Savunma Bakanlığı: Bağdadi operasyonunun gerçekliği ve başarısıyla ilgili şüpheliyiz

İmha edin, konuşamasın

ABD, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi’yi İdlib’in kuzeyindeki Barişa köyü yakınlarındaki öldürdüğünü duyurdu. DEAŞ’ı Suriye’deki varlığı ve PKK/YPG desteğinin bahanesi olarak kullanan ABD’nin son operasyonu birçok soruyu beraberinde getirirken, çelişkileriyle de dikkat çekti.

Operasyon tam da ABD’nin Suriye’den çekileceğini duyurduğu döneme denk geldi. Hatta ABD’nin çıkarken lider seviyesindeki teröristleri öldüreceği bildirildi. Bu, Washington’un Bağdadi’nin nerede olduğunu hep bildiği anlamına geliyor.

PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani - Mustafa Abdi), Bağdadi’nin öldürüldüğü duyurulduktan hemen sonra “operasyonu birlikte yaptık” iddiasında bulunarak öne çıkmaya çalıştı. Batı’da DEAŞ üzerinden meşrulaştırılan PKK’ya operasyonda yine paye verilmesi ve yeni PR çalışması ‘DEAŞ oyunu’nun sürdüğünü gösteriyor. Ayrıca İdlib’in PKK işgali altındaki bölgeden uzak olması Şahin’in iddiasını geçersiz kılıyor.

İdlib’de DEAŞ’a düşman birçok grubun olduğu ve Bağdadi’nin burada uzun süre güvende kalamayacağı biliniyor. Bu nedenle Bağdadi’nin neden İdlib’de gizlenmeyi tercih ettiği merak konusu.

İdlib’de hava sahasını Rusya’nın kontrol ettiği biliniyor. Rusya’nın Bağdadi’ye yönelik operasyondaki katkısının sadece hava sahasını açmak olup olmadığı net değil.

Bağdadi’nin saklandığı köy olarak açıklanan Barişa’nın Türkiye sınırına 5-10 km uzaklıkta yer alması da yeni kara propaganda için hazırlanan araçlardan biri. PKK’yı savunan Batılılar, Türkiye ile DEAŞ arasında bağlantı kurmaya çalışıyor. Bu köyün Türkiye’ye karşı bilinçli bir tercih olup olmadığı bilinmiyor.

Bağdadi’nin kirli bağlantıları hiç ortaya çıkmasın diye Usame bin Ladin gibi öldürülmesi de “Kullanılıp ortadan kaldırıldı mı?” sorusuna yol açtı.

Tel Abyad ve Rasulayn’dan çekilmek zorunda kalan ABD’nin İdlib’de operasyon yaparak Suriye’de yeni bir denklem ve süreci başlatmak isteyip istemediği merak konusu.

DEAŞ’ı kuran ve yıllardır koruyup besleyen güçlerin Bağdadi sonrası örgüte ne gibi bir yol çizeceği, örgütün farklı kılıflarla sahnede olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor.