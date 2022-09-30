MİT 3 PKK’lıyı Afrin’de paketledi

Türkiye’deki güvenlik güçlerine saldırı için görevlendirilen 3 terörist, Suriye’nin kuzeyinde sağ ele geçirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) Suriye’de film gibi bir operasyon daha. PKK’lı grubun Tel Rıfat-Azez-Afrin-Kilis/Gülbaba köyü güzergahını kullanarak Amanoslar’a geçmeyi planladığı istihbaratı üzerine MİT harekete geçti. Bilgilerin emniyet birimlerince de teyit edilmesi üzerine kusursuz bir operasyon planlandı.

PKK’LI KILIĞINA GİRDİLER

MİT ekiplerinin takibindeki “Adnan Piro” kod adlı Ferhad Edemen, “Bahtiyar” kod adlı Ozan Tunç ve “Çem Riha” kod adlı Mehmet Kaykır, Tel Rıfat’tan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine geldi. MİT’le koordine halinde terörist kılığına giren Suriye Milli Ordusu mensupları, PKK’lı grubu buradan alıp Afrin girişine getirildi. Afrin-Azez karayolu üzerinde pusuda bekleyen ekipler, 3 teröristi silah ve teçhizatları ile birlikte teslim aldı.

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BAHOZ’UN KORUMASI

Yakalanan teröristlerden Ozan Tunç’un 2014’te PKK’ya katıldığı, suikast eğitimi aldığı ve örgüt elebaşlarından “Bahoz Erdal” kod adlı Fehman Hüseyin’in yakın koruması olduğu belirlendi. PKK’lı Mehmet Kaykır’ın İran’da örgüt adına faaliyet yürüttüğü ve sözde Amanos saha yönetiminde Dörtyol sorumlusu olduğu öğrenildi. Diğer terörist Ferhad Edemen’in de Zeytin Dalı Harekatı’ndan önce Amonoslar’da kuryelik yaptığı tespit edildi.

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