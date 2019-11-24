Dünya Moralesi Musk mı devirdi
AMERİKA

Morales’i Musk mı devirdi

Bolivya’da ülkenin gelir kaynaklarını millileştirmek istediği için devrilen Devlet Başkanı Morales, darbenin temelinde lityum madeninin olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bolivya’da ABD destekli ordu baskısıyla görevinden istifa etmek zorunda kalan eski Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesindeki darbede lityum madeninin önemli bir rol oynadığını söyledi. Morales’in sözleri gözleri bir kez daha bu değerli madene çevirdi.

Elon Musk

REKABET İSTEMİYORLAR

Morales, Rusya merkezli Russia Today’in (RT) İspanyolca yayın yapan kanalı için Ekvador’un eski lideri Rafael Correa ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Lityumun bu darbede önemli bir rol oynadığından emin olduğunu belirten Morales, “Birçok fabrika açmayı planlıyorduk. Bolivya açacağı bu fabrikalar sayesinde dünya için lityum fiyatını belirleyebilecekti. Şimdi bazı sanayileşmiş ülkelerin rekabet istemediğini fark ettim” ifadelerini kullandı. Eski Bolivya lideri, darbenin, ülkesinin lityum rezervlerini endüstriyel sömürüye açacak, sağ kanattan bir lideri göreve getirmek amacıyla gerçekleştiğini kaydetti.

ANLAŞMA İPTALİNDEN SONRA DARBE

Darbe öncesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler de Morales’in bu açıklamalarını doğrular nitelikte. Ülkedeki en güncel kamulaştırma süreci lityum üretimine yönelikken, Morales, darbeden yalnızca birkaç gün önce Almanya merkezli çokuluslu ACI Systems Alemania (ACISA) ile yapılan lityum anlaşmasını durdurmuştu. Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla şirketine de lityum pili tedarik eden ACISA, anlaşmanın durdurulmasının ardından, şirketin lityum projesinin “siyasi durgunluk ve berraklaşma”nın sağlanmasının ardından devam edeceğinden emin olduklarını kaydetmişti.

MUSK’IN HİSSELERİ ARTTI

ABD destekli darbe sonrası ise, Tesla şirketinin hisselerinin yüzde 2,36 oranında arttığı görülürken, Musk’ın darbeden hemen sonra yaptığı paylaşımda, Tesla’nın Berlin’e fabrika kuracağını açıklaması oldukça dikkat çekti. Tesla’yı 2018 yılında sollayan Çinli elektrikli araç üreticisi BYD’nin ise Bolivya’daki darbe sonrası hisselerinde değer kaybı yaşadığı görüldü. BYD’nin hisseleri, rakiplerinin değerlerini katladığı dönemde 47 yuandan 40 yuana düştü.

BATI’YA KARŞI ÇİN’LE ANLAŞTI

Morales’in Bolivya’yı lityum elektrik santraline dönüştürmek için, araç endüstrisinde ABD’nin önünde gözüken Çin firmalarıyla ortaklık anlaşması yaparak, ülkesindeki Batılı sömürgeci etkisini kırmasının da Washington destekli darbede etkili olduğu değerlendiriliyor. Zira Morales, Şubat ayında yaptığı anlaşma ile, Bolivya’nın Uyuni tuz yataklarında saklı dünyanın en büyük lityum rezervlerinin çıkarılma ve işlenme haklarını Çin’in Sinciang özerk yönetiminin başkenti Urumçi merkezli Tbea Grup’a vermişti. Bunun devamında da, Bolivya Lityum Mevduat (YLB) ve Çin TBEA Grubu, 20 Ağustos’ta, % 51’lik ortak girişim altında YLB-TBEA’yı oluşturmak için anlaşma imzaladı. Bolivya Devleti ile Çin özel konsorsiyumu da % 49 hisseye sahip olacaktı.

  • Neden önemli
  • Fotoğraf:Arşiv
  • Stratejik bir maden olarak kabul edilen lityum, elektrik bataryalarının temel hammaddesi. Lityum, günümüzde elektrikli arabalar, cep telefonları, dronelar, dizüstü bilgisayarlar ve depresyon ilaçları gibi pek çok farklı alanda kullanılıyor. Bilim adamları şimdilerde, sıvı haldeki bu lityum pilleri katı hale getirmek için çalışıyor. Katı lityum pillerin, mevcut lityum pillerin ömrünü ve kapasitesini 100 kata çıkartacağı kaydediliyor. Bu çerçevede lityumun, yakın gelecekte enerji kaynağı olarak petrolün yerini alması bekleniyor.
  • Türkiye’yi davet etmişti
  • Recep Tayyip Erdoğan ve Morales
  • Nisan ayında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştiren Morales, 41 lityum tesisi kuracaklarını, işbirliği için Türkiye’yi de davet ettiklerini söylemişti. Morales, “Lityum sanayisine de başladığımızı ifade etmek istiyorum. Türkiye bu büyük sanayinin parçası olmak istiyor. 41 lityum tesisi kuracağız. Lityum alt ürünleri için de farklı tesisler kuracağız. Bu anlamda Türkiye’yi de bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu yıl sonunda iş adamlarıyla ülkemize ziyaretini bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Morales iltica etti
DÜNYA
Morales iltica etti
DNA sonucu belli oldu

DNA sonucu belli oldu

​Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin yeni gelişme.
Beşiktaş 4te 4 yaptı

Beşiktaş 4'te 4 yaptı

​Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u 1-0'la geçti.
CHPli kaynağın verdiği plakalar sahte çıktı

CHP'li 'kaynağın'
verdiği plakalar sahte çıktı

Emniyette kayıtların olmadığı açıklandı.
Gerekli <br>karşılık verildi

Gerekli
karşılık verildi

YPG/PKK'nın saldırılarına misliyle mukabele.
İsrail'den 'bayram' baskını

İsrail'den 'bayram' baskını

Harem-i İbrahim Camisi'ni basıp Filistinlilere saldırdılar.
Liderliğe yükseldi

Liderliğe yükseldi

​Ankaragücü'nü rahat geçen 'fırtına' maç fazlasıyla lider.

İngiliz istihbaratçının <br>evinde hareketlilik

İngiliz istihbaratçının
evinde hareketlilik

İstanbul Karaköy'de ofisin önünde ölü bulunmuştu.
Tarihi rekor

Tarihi rekor

Bayraktar TB2 SİHA'lar yeni bir rekor daha kırdı.
'Kaynak' Talat Atilla konuştu

'Kaynak' Talat Atilla konuştu

"İddiayı Kılıçdaroğlu doğruladı ve kaynağım bir CHP'li".
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Dipsiz Göl'ün<br> son hali

Dipsiz Göl'ün
son hali

Define kazısı sonrası yok olan göle su verilmeye başlandı.
Bir türlü<br>önüne geçilemiyor

Bir türlü
önüne geçilemiyor

​İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisi rahatlığı.
İlk kriz değil

İlk kriz değil

​Kılıçdaroğlu, daha önce de İnce'yi 'derin devletin adamı' ilan etmişti.
Forvetsiz kaldı

Forvetsiz kaldı

​F.Bahçe'de Mevlüt Erdinç Malatya'ya götürülmedi.
Rutte şaşırttı

Rutte şaşırttı

"DEAŞ'lıları geri almak zorundayız, bu hafta gerçekleşti zaten."
10. devriye tamamlandı

10. devriye tamamlandı

51 kilometre uzunluğundaki güzergahta yapıldı.
Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de
Gündem

Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte ticari amaçlı su ürünleri avcılık ya da yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler ve diğer su vasıtaları için de Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat tezkeresi veya izin alınması zorunlu olacak. Balıkçı barınakları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak, bunların kiralanmalarına yönelik çalışmalar ise Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülecek. Ayrıca ağlarla avlanma amaçlı ışık kullanan veya bu amaca uygun ışık donanımı bulunduran gemiler için sahip veya donatanlarına 50 bin lira idari para cezası verilecek.
BDDK'nin bazı yetkileri TCMB'ye devredildi
Gündem

BDDK'nin bazı yetkileri TCMB'ye devredildi

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri, Merkez Bankasına (TCMB) devredilecek, TCMB ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak.
PKK'lılara 'not kağıdı' ile bilgi veren avukat tutuklandı
Gündem

PKK'lılara 'not kağıdı' ile bilgi veren avukat tutuklandı

Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK'dan tutuklu ve hükümlü olan kişilere not kağıtlarıyla bilgilendirmelerde bulunan İzmir Barosuna kayıtlı avukat F.Ş., tutuklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.