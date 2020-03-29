Dünya Moskovada koronavirüs salgını nedeniyle önlemler artıyor Sokağa çıkma yasağı getirildi
ASYA

Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle önlemler artıyor: Sokağa çıkma yasağı getirildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Vatandaşların evine en yakın market ve eczaneye gitmesine, çöp atmasına izin verilecek. Moskova'ya giriş ve çıkışlarda bir sınırlama getirilmezken, şehirde gerekçe göstermeksizin dışarıda dolaşılmayacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Moskova Belediyesi, daha önce alınan önlemlere uyulmaması nedeniyle tedbirleri sıkılaştırma kararı aldı.

Yeni tedbirlere göre, 30 Mart'tan itibaren tüm başkent sakinleri, yaş gözetmeksizin evde kendini karantinaya alacak.

  • Sadece acil tıbbi yardım ihtiyacı olanlarla işe gitmek zorunda kalanlar dışarı çıkabilecek.

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Evin en fazla 100 metre uzağına gidebilecek

Vatandaşların evine en yakın market ve eczaneye gitmesine, çöp atmasına izin verilecek. Evcil hayvan sahipleri hayvanlarını gezdirmek için evinin en fazla 100 metre uzağına gidebilecek.

Moskova'ya giriş ve çıkışlarda bir sınırlama getirilmezken, şehirde gerekçe göstermeksizin dışarıda dolaşılmayacak.

Ayrıca, ilerleyen günlerde sadece özel izinle evden çıkışlara izin verilecek ve önlemlere uyulması için akıllı takip sistemi kullanılacak.

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