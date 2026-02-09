Moskova'daki suikast girişiminde 'Ukrayna talimatı' iddiası

Rus vatandaşları Lyubomir Korba, Viktor Vasin ve Zinayida Serebritskaya'nın suikast girişimine karıştığı ileri sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yakalananlardan Korba ile Vasin suçunu itiraf ederek, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) talimatı üzerine yapılan suikast girişiminin hazırlık süreci hakkında bilgi verdi. SBU'nun talimatı üzerine Korba, kripto para karşılığında Moskova bölgesinde üst düzey askeri yetkilileri gözetledi. Korba, 2025'te Ukrayna istihbaratına çalışmaya başladı, Kişinev ve Tiflis üzerinden Moskova'ya geldi"