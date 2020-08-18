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Dünya Mossaddan BAEe ilk resmi ziyaret Yossi Cohen Abu Dabide
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Mossad'dan BAE’e ilk resmi ziyaret: Yossi Cohen Abu Dabi'de

İsrail istihbarat servisinin başındaki Yossi Cohen, Abu Dabi'de BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayıd Al Nahyan'la bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Haber Merkezi AA
Yossi Cohen
Yossi Cohen

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen ilk defa resmi bir şekilde BAE'yi ziyaret etti.

BAE resmi ajansı WAM’nın haberine göre, Mossad Başkanı Cohen, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayıd Al Nahyan ile Abu Dabi'de bir araya geldi.

Al Nahyan ile Cohen iki ülke arasında güvenlik konusunda iş birliği ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusu da ele alındı.

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BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada da İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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